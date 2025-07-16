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涉資安風險！林世賢爆料縣府用DeepSeek寫稿　行政處急澄清

▲彰化市長林世賢po文質疑縣府運用Deepsick撰寫文書。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

▲彰化市長林世賢po文質疑縣府運用DeepSeek撰寫文書，有資安風險。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市長林世賢今(15日)po文指彰化縣政府竟建議府內同仁使用AI軟體「DeepSeek」，作為協助公文撰寫、致詞稿，令他感到相當震驚與擔憂，對此縣府回應表示，日前會議中有同仁建議可運用「DeepSeek」，該建議因涉及資通安全風險，當時並未被採用，且縣府網路早已控管無法使用Deepseek。

林世賢表示，資訊安全絕非小事，尤其是政府單位更應謹慎以對，這不僅是技術問題，更是國安問題。期盼縣府盡速給予社會一個清楚的交代。

▲彰化市長林世賢po文質疑縣府運用Deepsick撰寫文書。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

▲彰化市長林世賢po文質疑縣府運用DeepSeek撰寫文書，有資安風險。（圖／翻攝自彰化市長林世賢臉書）

行政處表示，「DeepSeek」是中國大陸來源軟體，依據行政院資通安全政策，屬於公務機關禁止使用之軟體，縣府前已提醒全體同仁不得使用，並持續依循行政院相關規定，落實公務資訊安全管理，確保資訊作業符合法令規範，以維護政府資訊安全與公務信譽。

行政處重申，縣府一向重視資通安全與資訊工具使用的合規性，日前於內部會議有同仁建議可運用「DeepSeek」協助新聞稿撰寫，由於該建議因涉及資通安全風險，並未被採用，且未簽准；縣府使用網路為ＧＳＮ中央營運的政府網際網路，已控管與中國網路及網站連結，根本無法使用Deepseek。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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