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丹麥垃圾焚化廠可攀岩、滑雪　彰化縣府參訪團驚嘆

▲彰化縣政府前往丹麥考察。（圖／彰化縣政府提供）

▲丹麥垃圾焚化廠可滑雪、攀岩，還可供應9萬多戶能源。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府積極推動垃圾處理永續化與綠能轉型，縣長王惠美日前率團前往丹麥哥本哈根，考察全球首座結合廢棄物處理與休閒運動的「Amager Resource Center（ARC）」及其創新設施「CopenHill」。這座顛覆傳統印象的焚化廠，不僅每年處理61萬公噸垃圾、供應9萬多戶能源，更以屋頂滑雪道與攀岩牆成為國際知名景點，讓參訪團驚嘆連連！

CopenHill以革命性設計聞名全球，將焚化廠轉化為多功能公共空間。縣長王惠美親眼見證當地居民在廠區活動的場景，直呼大開眼界：「哥本哈根缺乏山地，這座廠房屋頂450公尺的滑雪道讓居民能就近享受冬季運動；85公尺高的全球最高人造攀岩牆，更成為極限運動聖地。」ARC團隊成員Flemming G. Nielsen與Rhona Lundsby Geddes向考察團說明，該設施每年吸引數十萬遊客，成功將環保基礎建設轉型為城市亮點。

▲彰化縣政府前往丹麥考察。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府前往丹麥哥本哈根考察。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美強調，垃圾處理是城市治理的重要課題。彰化縣已展現具體成效：溪州焚化廠經整改後，2024年焚化量增加5,500公噸，發電效率提升帶動售電成長20%，年減碳量達1,067公噸。此次參訪特別關注ARC的先進技術，包括高效率焚化系統與CCUS（碳捕捉、封存與再利用）技術。王縣長表示：「我們要借鏡丹麥經驗，讓環保設施從升級為創造經濟與環境雙贏的價值引擎。」

▲彰化縣政府前往丹麥考察。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美贈送彰化伴手禮。（圖／彰化縣政府提供）

ARC不僅是能源中心，更透過開放空間設計與透明化管理，成為居民日常休閒場所。彰化縣政府考察團一行人目睹當地民眾在廠房屋頂滑草、攀岩的場景，深刻體現設施與社區的共生關係。王惠美強調，彰化未來將融合國際經驗與在地需求，導入智慧化管理系統，並強化空間規劃與公眾參與，打造兼具減碳效益與生活品質的永續城市。

▲彰化縣政府前往丹麥考察。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣政府前往丹麥哥本哈根考察。（圖／彰化縣政府提供）

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