密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

▲豪雨後奇景！上萬燕子停滿旗山老街電線。（圖／大德里里長曾慶義提供）

記者賴文萱／高雄報導

豪雨後奇景！高雄旗山老街近期出現數萬隻鳥類齊聚電線景觀，燕子一字排開畫面相當壯觀，當地里長驚嘆，過去從沒看過這麼大群的數量，還以為是蝙蝠，仔細看才發現是燕子。里長拍下畫面後PO網直呼，「雨剛下完換下鳥便便，希望燕子大哥手下留情。」

先前高雄下起了10多天大雨，近來在旗山區復興東街、中華路至中山路電線桿出現一大群燕子群聚，電線上一隻隻燕子並排站立，奇特景象讓當地人都直呼，「從沒見過這麼多燕子！」

▲上萬燕子停滿旗山老街電線，居民驚：沒看過那麼多隻。（圖／大德里里長曾慶義提供）

大德里里長曾慶義指出，原本還以為是蝙蝠，但拍照後仔細看才發現竟然是燕子，整個電線全停得滿滿的，好像五線譜音符一樣。里長說，「這樣的奇景在豪雨後出現，也許燕子們無家可歸，才會成群結隊出來。」

不過，里長也反應，燕子出現後，大量的糞便也讓當地居民相當頭痛，不只路邊停的車子、馬路全都遭殃，「希望燕子大哥手下留情，雨剛下完換下鳥便便」。後續里長野請區公所派出水車清洗道路，把環境衛生打理好，歡迎這群嬌客。

▲▼上萬燕子停滿旗山老街電線，大量糞便讓居民頭痛，區公所出動水車清洗道路。（圖／大德里里長曾慶義提供）