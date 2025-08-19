美歐峰會4大重點一次看　川普1重大表態「但仍不挺停火」

▲川普18日在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美烏歐領袖18日白宮會談落幕，多數外交官坦言，已經想不起另一次總統與總理如此匆忙趕赴華府緊急會晤的例子。歐洲官員認為，這反映出許多領袖迫切希望，與川普在結束戰爭的議題上保持立場一致，同時也擔心自己遭到邊緣化。與此同時，CNN也為這場關鍵會談整理出4大重點：

落實安全保障

美國在烏克蘭安全保障方面扮演的角色，成為18日會談的核心議題。烏歐領袖迫切想要知道，一旦達成潛在的和平協議，川普將承諾確保哪些資源，讓俄羅斯無法重組軍隊，或在未來奪取更多領土。

川普說，「普丁總統同意，俄羅斯會接受烏克蘭的安全保障……我很樂觀認為，我們可以一起達成協議，遏止任何未來對烏克蘭的侵略，其實我認為這（侵略）是不會發生的。」

此外，川普未排除派遣美軍進駐烏克蘭維持和平的可能性，稍晚發文表示安全保障「將由歐洲各國與美國協調提供」。儘管歐洲扮演主導角色，但他對於動用美軍的開放態度以及「會有很多幫助」一語，都被視為重大突破，可能讓澤倫斯基更願意接受和平協議的其他條件。

不過，川普當選的一部分原因，正是承諾讓美軍遠離外國衝突，他政府內部的一些成員也主張大幅降低在烏俄戰爭的參與程度。儘管他18日並未實際承諾任何事，但沒有排除這個選項的事實或許顯示，他尋求結束戰爭的做法有所轉變。

仍致力促成舉行三方會談

川普表示已開始安排普丁與澤倫斯基會晤，隨後將再舉行他與烏俄領袖的三方會談，「這是時間問題，不是會不會發生的問題。」川普未具體說明2場會談的具體時間，但美國官員表示希望盡快舉行。消息人士透露，18日下午，川普一度暫停與烏歐領袖的會面，致電普丁。

川普依然拒絕停火

15日「雙普會」之後，川普不再堅持長期呼籲的立即停火，轉而支持推動和平協議，令外界大感意外。他18日清楚表明自己改變想法，「我們努力實現長久和平的同時，顯然全都希望立即停火。但就目前而言，這種情況不會發生。」儘管德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）鼓勵川普重新考慮，美國總統卻只是淡然回應，「如果能停火的話當然很好。」

氣氛好多了

與今年2月28日，川普跟澤倫斯基在鏡頭前大吵的火爆場面相比，這場會談的氣氛明顯和諧許多。

烏克蘭顯然努力不讓事態失控，澤倫斯基特地穿著西裝而非軍服，並且在開場10秒內連說4次「謝謝」，並且提及梅蘭妮亞托丈夫致信普丁，提及戰爭期間兒童受苦一事，「謝謝你們的邀請，非常感謝你們停止殺戮與這場戰爭的努力……謝謝你們利用這個機會，也非常感謝你的妻子。」