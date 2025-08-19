　
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「1打8」見歐洲領袖　馬克宏籲召開美歐俄烏四方峰會

▲馬克宏呼籲召開四方會議。（圖／路透）

▲馬克宏呼籲召開四方會議。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及多位歐洲領袖舉行會談，討論未來和平協議與安全保障框架。川普主張推動美、俄、烏三方峰會，不過法國總統馬克宏則提議，應擴大為涵蓋歐洲的四方會談。

馬克宏在公開會談中直言，當談及安全保障時，涉及的不僅是烏克蘭，而是整個歐洲大陸，因此需要歐洲共同參與。他的提議凸顯出歐洲國家對於在戰後安全架構中確保自身角色的重要性。

德國總理梅爾茨也表達了關切，認為在任何三方或四方會議召開前，俄烏衝突應先停火。他指出，如果沒有停火，難以想像會議能真正推進，因此歐洲必須加強對俄羅斯施壓。

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

▲川普在白宮會面澤倫斯基後，雙方隨即與歐洲展開高峰會。（圖／路透）

川普則透露，俄羅斯總統普丁早在上周阿拉斯加峰會期間，已經同意烏克蘭應獲得安全保障，並強調這是談判中極為關鍵的一步。他表示，歐洲國家將承擔大部分責任，美國會提供協助，確保安全安排落實。

澤倫斯基形容與川普的對話「非常好」，兩人討論的重點包括安全保障與人道議題。他強調烏克蘭樂見美方積極推動和平，並期待後續峰會的進一步安排。

北約秘書長呂特則認為，川普公開表示願為烏克蘭安全提供保障，這已構成重大突破，有助於推動潛在的和平協議。英國首相施凱爾則稱，這場會談可能成為烏克蘭與歐洲安全的「歷史性一步」。

芬蘭總統史塔布同樣給予正面評價，讚揚川普在推動解決戰爭方面展現進展。整體而言，此次白宮會談不僅鞏固美歐在烏克蘭安全議題上的合作，也讓未來的三方或四方峰會浮現更多可能性。

