國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

麥克風沒關！川普驚吐「普丁想為我談成協議」　祕密對話外流

▲▼ 川普和澤倫斯基、7名歐洲領袖舉行會談。（圖／路透）

▲ 川普在會談開始前與馬克宏的對話流出。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普18日在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基及7名歐洲領袖舉行多邊會談前，與法國總統馬克宏的私下對話因麥克風沒關意外曝光。川普悄聲透露，他認為俄羅斯總統普丁「想為了我達成協議」，更直呼「聽起來很瘋狂」。

綜合《紐約郵報》等外媒，川普在白宮東廳準備閉門會議時，對馬克宏耳語道，「我認為他（普丁）想達成協議，我覺得他想為我談成這筆交易，你懂嗎？雖然聽起來很瘋狂。」

報導指出，這段意外流出的對話進一步揭露川普在15日「雙普會」後的想法，可見他認為普丁「想討好他」。

川普和他的特使魏科夫（Steve Witkoff）皆參與阿拉斯加峰會，稱已成功讓普丁同意，美國及北約盟軍在莫斯科違反潛在和平協議條款時，可前往烏克蘭提供防禦。

魏科夫17日向CNN表示，「我們能夠達成某種協議，美國可以提供類似北約第五條款的保護，這是我們首次聽到俄羅斯同意這點。」北約秘書長呂特18日恭賀川普取得突破，稱此為「重大進展」。

但克里姆林宮試圖撤回普丁對美國總統的承諾，俄國外交部向官媒重申，「堅決拒絕任何涉及北約國家軍事力量出現在烏克蘭的情況」。川普隨後在Truth Social發文表示，已致電普丁安排俄烏會談，日後將舉行包含川普在內的三方會談。

