戒掉1類食物「減肥成果翻倍」　美專家曝：飽足感是關鍵

▲研究發現，戒除超加工食品，可讓減重成果翻倍。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國一份研究顯示，體重過重成人若停止食用「超加工食品」（UPFs），2個月內的減重成效，幾乎是未戒除者的2倍。這份成果4日被刊登在《自然醫學》（Nature Medicine）期刊上。

「超加工食品」指經過大量加工，添加多種添加劑的食品，例如色素、香料、防腐劑等，通常熱量高、營養價值低，長期食用可能對健康造成負面影響，包括汽水、洋芋片、包裝餅乾、微波食品等。

紐澤西州「哈肯薩克美聯帕利塞茲醫療中心」（HMH Palisades Medical Center）減重外科醫師克拉夫特（Dr. Jeffrey Kraft）解釋，「超加工食品不是天然食物，它們經過工廠加工或化學變化」，以利延長保存期限。

▲超加工食品無法觸發正常的飽足感。（示意圖／達志影像）



更重要的是，超加工食品「無法觸發正常的飽足感」，而且往往添加了其他不健康成分，例如高果糖漿、乳化劑、氫化油等。

底特律「亨利福特健康中心」（Henry Ford Health）營養師卡納漢（Ashlee Carnahan）說明，透過攝取天然食物減重，歸功於其高纖維和蛋白質含量，有助於在更長時間保持飽足感，「水煮蛋提供7克蛋白質，是最完整的全蛋白食物來源。我總是鼓勵先吃天然食物。在攝取加工食品時，我會鼓勵大家閱讀營養標示」，看看糖和鈉的攝取公克數，並且越低越好。

▲專家建議攝取原型食物與天然食物。（示意圖／達志影像）



如果忙碌沒時間下廚，卡納漢推薦首先選擇原型食物，例如蘋果、香蕉、胡蘿蔔、堅果，或者加工程度輕微的天然花生醬、原味希臘優格等，並且建議每日攝取3分蔬菜和2分水果。

克拉夫特也指出，「一般而言，相對容易過期的食物對身體更好。」他也提醒睡眠的重要性，「談到減重，最重要的是你必須睡覺」，若睡眠品質低落，甚至罹患睡眠呼吸中止症，減重更是難上加難。