　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

▲▼女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐。（圖／翻攝X）

▲女乘客攻擊空姐，被拖下飛機時，上衣撕破走光。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞「伊博姆航空」（Ibom Air）一名女乘客拒絕關閉手機，並且因此與空服員爆發激烈衝突，甚至動手毆打對方。最終，她被強行拖下飛機，過程中上衣撕破、胸部走光，相關畫面被拍下瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件10日發生在從烏約（Uyo）飛往拉各斯（Lagos）的航班上。女乘客埃曼森（Comfort Emmanson）拒絕按照指示關機，在鄰座乘客代為關機後，開始滔滔不絕地抱怨，但她當時並未出現太激動的反應，航班也順利起飛。

未料等到飛機落地後，埃曼森卻躲在廁所內，等到所有人都離開，才突然衝出來，攻擊當時要求她關機的空服員。根據目擊者說法，埃曼森扯掉對方的假髮和眼鏡，「賞她巴掌很多次」，甚至試圖搶奪滅火器作為武器，而此舉很可能破壞飛機，導致停飛。

幸好，機場維安人員接獲通報後，強制將埃曼森拖下飛機，但她的上衣在過程中被扯破，胸部隨之走光。埃曼森被奈及利亞聯邦機場管理局（FAAN）拘留，隨後移交給警方進一步調查。

航空公司在聲明中強調，對於任何威脅安全的暴力行為採取「零容忍」政策，而這名女乘客的行為已對機組人員、乘客與飛機安全構成嚴重威脅，被該公司永久禁止搭機。

奈及利亞民航局（NCAA）公共事務主任阿齊穆古（Michael Achimugu）表示，「機組人員要求關閉手機時，乘客應該配合。我無法理解，為何如此簡單的例行程序，竟會引發這種事件。」他強調，即使空服員態度不佳，「回應粗魯的正確做法也不是動手打人。」

據悉，埃曼森目前已獲釋，相關調查仍在進行中。不過，奈及利亞律師協會（NBA）譴責航空公司處置方式，要求撤銷禁令並公開道歉。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
秦楊右眼突失明！最新病況曝　哀嘆「已經定案」
歐陽靖被診斷「已達糖尿病前期」！體脂飆43.7%
明知危險拒賠！一家5口墜谷「400萬也要A」　她怒：欺負14
「地瓜王國」被逼良田種電！　農民包圍怒吼：我們要種田
「南韓郭雪芙」脫到剩薄紗！　F奶、24腰視角太邪惡
難得藍綠合！白委質詢離題不甩制止　狂槓韓國瑜、卓榮泰
慈妹綠島解放高衩比基尼！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

難得沒帶女兒單獨約會　夫妻到「摩鐵泡鴛鴦浴」一起陳屍浴缸

快訊／白宮公布「雙普會」時間　川普快閃行程曝光

夜間公園驚見「半透明警察」！　3D投影竟讓犯罪率驟降22%

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

萬事只問ChatGPT　網紅夫妻出國被「拒絕登機」崩潰：假期毀了

貝佐斯母親辭世享壽78歲　與失智症奮戰多年、遺下溫暖身影

川普突致電挪威財長　自曝「好想拿諾貝爾和平獎」

難得沒帶女兒單獨約會　夫妻到「摩鐵泡鴛鴦浴」一起陳屍浴缸

快訊／白宮公布「雙普會」時間　川普快閃行程曝光

夜間公園驚見「半透明警察」！　3D投影竟讓犯罪率驟降22%

「雙普會」各有盤算！　BBC：普丁欲重返全球舞台

9月韓星來台「名單總整理」！　FansWorld粉絲窩應援票選開跑～

《全明星》男星認了罹「遺傳性疾病」！生日收驚喜禮物：我的28歲好鮮豔

仲介9人赴陸器官移植！換肝名醫陳堯俐判刑　彰基：早已解聘

不只67公分人腿！　福岡海面驚見「上半身」男屍

衛福部9/1起補助癌患凍精卵「最高7萬元」　首波乳癌、血液癌適用

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

打詐查扣不法金額超過40億、財損每月降5億　卓揆：不敢期待國人滿意

東港警8／16起小琉球交通大執法　確保用路人行車安全

川普晶片關稅重擊！　金融時報：聯電、世界先進恐陷危機

【悲劇現場】20歲男爬電塔頂端拍日落！觸電墜落引火燒山

國際熱門新聞

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

飛機降落大出包！廣播「抵達仁川」一看傻眼

真實的「G罩杯」插畫家一圖戳破！　正妹輪番曬奶贊聲

老婆叫我買這個：到底什麼鬼？　老公買香腸被打槍

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

男乳頭痛到流膿　檢查驚見「胸腔插刀」

股神巴菲特的「481億神祕投資」掀牌！　盤後飆升10％

盟友受夠川普關稅　不買F-35了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

PPI暴升美股震盪收低！　傳川普政府入主英特爾飆超7%

12歲女童逃到印度　遭200男性侵

37公分巨雕！　英男「尺寸太大」摔斷手

台女遭撞死　日神社還原：折返拍照誤判方向

更多熱門

相關新聞

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

隨著農曆6月下旬進入尾聲，民眾為迎接農曆7月中元普渡祭拜，各地貨運需求明顯增加，國道上大型車輛的行駛頻率同步提升。高速公路局也公布小車遇大車3招避險，包括避免行駛於兩輛大型車之間、後方有大型車緊跟可加速拉大車距或變換車道、前方有大車應保持較長車距。

台灣KIA「EV9旗艦電動休旅」召修

台灣KIA「EV9旗艦電動休旅」召修

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

「5天獨旅推哪1國？」一票人超愛：去20次玩不完

快訊／美烏歐盟三方會談結束

快訊／美烏歐盟三方會談結束

關鍵字：

奈及利亞飛機航空安全奧客

讀者迴響

熱門新聞

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

女郵差拆郵件盜刷信用卡　狂PO炫富照慘了

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

台灣20藝人涉唱和中共　陸委會鬆口查處進度：近期裁處

男友爬「大同山電塔」觸電釀火燒山！　最後身影留在她手機裡

變態酪農10年惡行曝！性侵妻女近400次

更多

最夯影音

更多

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面