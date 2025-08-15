女乘客被拖下機「渾圓彈出」大走光！　拒關手機竟怒揍空姐

▲女乘客攻擊空姐，被拖下飛機時，上衣撕破走光。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

奈及利亞「伊博姆航空」（Ibom Air）一名女乘客拒絕關閉手機，並且因此與空服員爆發激烈衝突，甚至動手毆打對方。最終，她被強行拖下飛機，過程中上衣撕破、胸部走光，相關畫面被拍下瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件10日發生在從烏約（Uyo）飛往拉各斯（Lagos）的航班上。女乘客埃曼森（Comfort Emmanson）拒絕按照指示關機，在鄰座乘客代為關機後，開始滔滔不絕地抱怨，但她當時並未出現太激動的反應，航班也順利起飛。

未料等到飛機落地後，埃曼森卻躲在廁所內，等到所有人都離開，才突然衝出來，攻擊當時要求她關機的空服員。根據目擊者說法，埃曼森扯掉對方的假髮和眼鏡，「賞她巴掌很多次」，甚至試圖搶奪滅火器作為武器，而此舉很可能破壞飛機，導致停飛。

幸好，機場維安人員接獲通報後，強制將埃曼森拖下飛機，但她的上衣在過程中被扯破，胸部隨之走光。埃曼森被奈及利亞聯邦機場管理局（FAAN）拘留，隨後移交給警方進一步調查。

航空公司在聲明中強調，對於任何威脅安全的暴力行為採取「零容忍」政策，而這名女乘客的行為已對機組人員、乘客與飛機安全構成嚴重威脅，被該公司永久禁止搭機。

奈及利亞民航局（NCAA）公共事務主任阿齊穆古（Michael Achimugu）表示，「機組人員要求關閉手機時，乘客應該配合。我無法理解，為何如此簡單的例行程序，竟會引發這種事件。」他強調，即使空服員態度不佳，「回應粗魯的正確做法也不是動手打人。」

據悉，埃曼森目前已獲釋，相關調查仍在進行中。不過，奈及利亞律師協會（NBA）譴責航空公司處置方式，要求撤銷禁令並公開道歉。