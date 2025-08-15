館長喝鴨湯突喊「台灣當歸」　下秒被抖內：兄弟謝謝你！網看傻

▲館長突然喊「台灣當歸」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

館長陳之漢近日再度前去中國開直播，他這次選擇的地點是深圳。館長第一天到餐應用餐時，正巧喝到「鴨湯」，裡面還加了當歸，因此他吃著吃著，便說了一句「台灣當歸！」緊接著又說，他說這句話後，應該又要被罵了。

館長在YouTube頻道「館長惡名昭彰」直播深圳之旅，他到餐廳用餐時，服務人員送上一碗湯，館長一接過去，馬上聞聞看味道，並說這是「當歸」。坐在一旁的董事長則解釋，那碗其實是鴨湯，「鴨湯裡面加一點當歸去煲」。

館長這時用筷子動了動鴨湯，看到米血之後不禁直呼，「哇，這就很台灣了。」並低著頭繼續吃麵線。但沒想到，館長看直播留言一段時間後，突然抬起頭說「當歸，台灣當歸。」甚至頻頻點頭，再說「會講話，嗯」。

結果這段話才剛講完，館長馬上又說「我等等又上新聞了，又要被罵了」。與此同時，剛好有網友抖內給館長，因此館長也驚呼，「謝謝抖內，哇！你抖好多錢耶，你一直抖一直抖，兄弟，謝謝你啊」。

該片段也在PTT上掀起討論，網友紛紛直呼，「有必要這麼極端嗎」、「也變得太舔了吧」、「懂賺，隨便操弄錢錢就來了，羨慕欸」、「生意人就這樣啊」、「給自己留點尊嚴吧」、「歸個頭」、「要歸你自己歸」。