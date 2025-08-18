　
大陸 大陸焦點 特派現場

外送員撿到「血書枕頭」報警救了她！陸女曝受困30小時自救全程

▲▼ 女子寫「寫書枕頭」丟下樓求救，最終結局大逆轉 。（圖／翻攝 紅心新聞）

▲陸女受困30小時，曝自救過程。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者柯振中／綜合報導

四川樂山市一名張姓外送員近日在路邊發現帶血枕頭，上方寫有「110 625」血書，立即報警，警方隨後破門救出受困房東周姓女子。她因房門被強風吹上而反鎖，受困長達30小時無法脫身。事件曝光後引發熱議，網友紛紛稱讚張姓外送員的機警與熱心，也關注周姓女子在這段時間內的自救過程。

周姓女子表示，事發當天前往民宿打掃，因房門鎖壞又被大風吹關，不慎受困臥室。手機恰好放在客廳，無法與外界聯繫。

她嘗試踢門、撞門卻失敗，房內僅有棉被與床墊泡棉，她甚至將紅色唐裝掛在窗邊、將床角的防撞泡沫版丟下樓求救，但始終沒被注意。期間她還跺腳、亂跳，希望樓下住戶投訴噪音，但仍未能脫困。孤立無援的她一度陷入絕望，最終選擇以牙齒咬破手指，在枕頭上寫下「110 625」血字。

周姓女子回憶，那段時間沒有水、沒有食物，也沒辦法上廁所，整個人精神恍惚、情緒極度恐懼。當警方踹門而入時，她形容自己如同「見到親人般激動」，終於脫險。

事後，周姓女子致贈警方錦旗以表謝意，並主動聯繫張姓外送員，想贈送1000元（人民幣，下同，約新台幣4,181元）感謝費卻遭婉拒。她感慨對方還是學生，卻仍堅持不收，讓她深受感動，更覺社會溫暖。

對此，張姓外送員表示，自己只是舉手之勞，任何人遇到都會幫忙報警。美團外送則授予他「先鋒騎手」榮譽稱號，並頒發2000元（約新台幣8,363元）獎金與錦旗證書。他坦言未曾想過獎勵，但很感謝平台肯定，認為能弘揚正能量十分有意義。

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　

外賣小哥驚見「血書枕頭」報警救人　

大陸四川樂山某小區附近出現驚悚一幕，一名外賣小哥在路邊發現一個白色枕頭，上面赫然寫著「110 625」幾個字。字跡由暗紅色液體寫成，宛如血跡。眼前情景令外賣員心頭一緊，他立刻懷疑有人遇險，隨即撥打報警電話。沒想到，最終結果大逆轉。

