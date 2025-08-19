快訊／北捷淡水線車廂「手機冒煙」　大批乘客倉皇逃

▲乘客逃跑。（Threads網友「_hungyu_」授權提供）



記者陳俊宏／台北合報導

台北捷運淡水信義線列車車廂今天早上竄出濃煙，造成乘客倉皇逃跑。對此，北捷回應，是一名旅客手機冒煙，並使用滅火器撲滅，未造成系統延誤。

網友「_hungyu_」在Threads發文表示，7時11分的淡水信義線，在民權西路站關閉車門後開始竄出濃煙，大家倉皇逃跑，根本不知道發生什麼事，「我也跟著跑，跑的途中刺鼻的味道以及濃煙越來越大。」

▲▼冒煙手機。（Threads網友「_hungyu_」授權提供）



原PO提到，接著到了雙連站，包括她及許多人下車，「後來看到有位乘客也下車拿著他燒焦的手機（？），可能原先在車廂內就有通報的關係，到雙連站就有捷運人員拿著滅火器來滅火。」

對此，台北捷運說明，7時11分，雙連站往象山方向月台一部列車，旅客按壓對講機反映車廂內有煙霧，行控中心立即指示站長前往處理，站長確認為一名旅客手機冒煙，經引導旅客下車，並使用滅火器撲滅，未造成系統延誤。

北捷說，後續站長確認車廂內焦味已消散，車廂地板亦已清理完畢。北捷並呼籲旅客留意隨身物品，避免影響自身及公共安全。