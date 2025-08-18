　
社會 社會焦點 保障人權

偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

▲▼犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

▲犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園於2022年爆發重大幼童性侵案，涉性侵、猥褻及偷拍多名幼童的園長之子毛畯珅，今（18）日於台北地院開庭時，態度大轉彎，對檢方起訴的所有罪行全數認罪，並當庭向被害家屬鞠躬致歉，強調「不會再上訴」。法官宣布，全案辯論終結，將於9月24日宣判。

案件可追溯至2022年至2023年間，毛畯珅利用職務之便，在幼兒園內對6名女童進行性侵及猥褻行為，最終被二審認定共涉226罪，各罪累計刑度逾1200年，應執行28年8月徒刑，今年5月遭最高法院駁回，全案定讞。然而，檢方進一步追查發現，他在2021年至2023年間另涉侵犯與偷拍幼童，受害者人數擴大至41名，偷拍未成年影像多達306次，甚至透過監視器下載兒童更衣畫面。

值得注意的是，毛畯珅在4月出庭時仍態度強硬，僅承認部分輕罪，甚至當庭頂撞法官，要求勘驗影像。但今昔判若兩人，他選擇全面認罪，對量刑則表示「尊重法院」，不再提出異議。對比前後態度轉變，不免引發外界質疑，其「認罪」是否僅是法律策略。

另一方面，受害家屬已陸續對毛畯珅提起民事訴訟，並向台北市政府提出國家賠償。據悉，北市府至今態度不明，僅表示將交由國賠委員會審議責任，且即便認定市府須負責，家屬最終可獲得的賠償恐仍有限。

被爆使喚北市義交搬家、助選　郭昭巖回應了

被爆使喚北市義交搬家、助選　郭昭巖回應了

每年領北市府上億補助的台北市交通義勇警察大隊被爆黑幕，大隊長辜萬益被指安插了台北市長蔣萬安幕僚林冠勳的妻子擔任有給職幹事，還要求隊員幫國民黨台北市議員郭昭巖慶生，郭昭巖甚至要義交幫忙打掃、搬家、驗車。郭昭巖今（18日）對此表示，對於媒體未經查證就不實報導非常痛心，自己長期贊助義交大隊，強調絕無「使喚義交隊員如奴僕」、「免費搬家打掃還要幫助選」等情事。

北市鮮奶週報2.0九月上路　2至12歲可領、全年無休

北市鮮奶週報2.0九月上路　2至12歲可領、全年無休

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

北市通勤熱點200公尺塞27面路牌　交工處承諾將減半

輝達效應太猛！　北市每3人買預售「就有1人選北投」

輝達效應太猛！　北市每3人買預售「就有1人選北投」

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹倒了

楊柳颱風來襲！北市老泉里大樹倒了

關鍵字：

幼童性侵毛畯珅台北市園長之子宣判

