偷拍41童306次！狼師毛畯珅改口「全認罪」：不會再上訴

▲犯下多起兒童性侵猥褻案件的男子毛畯珅。（圖／記者吳銘峯攝）

記者閔文昱／綜合報導

台北市信義區私立培諾米達信義幼兒園於2022年爆發重大幼童性侵案，涉性侵、猥褻及偷拍多名幼童的園長之子毛畯珅，今（18）日於台北地院開庭時，態度大轉彎，對檢方起訴的所有罪行全數認罪，並當庭向被害家屬鞠躬致歉，強調「不會再上訴」。法官宣布，全案辯論終結，將於9月24日宣判。

案件可追溯至2022年至2023年間，毛畯珅利用職務之便，在幼兒園內對6名女童進行性侵及猥褻行為，最終被二審認定共涉226罪，各罪累計刑度逾1200年，應執行28年8月徒刑，今年5月遭最高法院駁回，全案定讞。然而，檢方進一步追查發現，他在2021年至2023年間另涉侵犯與偷拍幼童，受害者人數擴大至41名，偷拍未成年影像多達306次，甚至透過監視器下載兒童更衣畫面。

值得注意的是，毛畯珅在4月出庭時仍態度強硬，僅承認部分輕罪，甚至當庭頂撞法官，要求勘驗影像。但今昔判若兩人，他選擇全面認罪，對量刑則表示「尊重法院」，不再提出異議。對比前後態度轉變，不免引發外界質疑，其「認罪」是否僅是法律策略。

另一方面，受害家屬已陸續對毛畯珅提起民事訴訟，並向台北市政府提出國家賠償。據悉，北市府至今態度不明，僅表示將交由國賠委員會審議責任，且即便認定市府須負責，家屬最終可獲得的賠償恐仍有限。