　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

記者柯沛辰／綜合報導

日本駐菲律賓大使館18日發布通告，證實2名日本人在馬尼拉遭遇搶劫喪命。為此，中華民國駐菲代表處也提醒，台灣人赴菲旅遊，避免前往環境複雜地區，財不露白。

日本大使館通告，2名日本人15日晚間搭乘計程車，當晚10點40分在馬尼拉的馬拉迪區（Malate）下車，隨即遭一名菲律賓人上前開槍奪命，身上物品也被嫌犯同夥搶奪。目前當局正在調查案件，提醒在當地的日人注意自身安全。

根據曝光的監視器畫面顯示，當時死者一群人從一輛白色計程車下車，數秒後，周圍人群突然四散逃開。畫面中可見一名身穿黑衣、戴著黑色口罩的男子與另一名白衣騎士匆忙離開現場。

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲▼死者一行人從計程車下車後，隨即遭遇槍擊，同行友人與路人聽聞槍響四處逃竄。（圖／翻攝自X）

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

日本駐菲大使館證實，死者一行人當時剛從一間設有賭場的飯店搭乘計程車回到住宿飯店，沒想到一下計程車就遭到槍擊。兇嫌近距離開槍後搶走財物，並與同夥騎車逃離。

警方指出，兇嫌為2人犯案，開槍後還搶走死者的隨身物品，隨即騎乘機車逃逸，不排除是提前鎖定被害人犯案，目前全力緝凶中。由於當時2名死者身邊還有一名菲律賓嚮導陪同，因此該名嚮導已被警方帶回問訊。

菲國今年7月1日才開放我國以觀光為目的的免簽待遇，台灣人免簽入境可停留14天。為此，我駐菲代表處呼籲國人，到菲律賓旅遊或從事商務活動，注意自身安全、財不露白，盡量避免前往環境複雜、危險的地區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／會面澤倫斯基　川普不排除派「類北約」部隊進入烏克蘭

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命

假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

剛交往就狂揍23歲女友！竹掃把都打斷還拉頭髮摔地…恐怖影片曝

【望聞問切這樣用？】如何分辨小寶寶和小朋友　用這招一次看懂

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／會面澤倫斯基　川普不排除派「類北約」部隊進入烏克蘭

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

國際火線／這個殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

俄軍夜襲！無人機、飛彈轟炸烏克蘭7死20傷　18月大女嬰喪命

假臨檢真摸乳！美警值勤「偷拍色色片」丟飯碗　最新現況曝光

68歲翁親手埋葬愛犬！　下秒「離奇暴斃」狗狗墳墓旁

中國人機上偷包！伊朗男暴力制裁　揮拳揍到他懷疑人生

鳥嘴潭人工湖開放參觀滿月　首辦南投百K自行車小鎮漫遊活動

僅完成13%！瑪莉亞天使寶寬手繪公益T-shirt義賣

快訊／會面澤倫斯基　川普不排除派「類北約」部隊進入烏克蘭

求職不看能力看臉蛋？她要求週休二日被嗆：妳漂亮我讓妳天天休

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

颶風艾琳掀「海嘯級巨浪」！浪高6公尺襲美東沿岸　美發布裂流警告

好市多烤雞腿「8入變6入」大漲價　討論文衝39萬觀看

曾月薪10萬！政院前副執行長涉貪「轉職超商店員」　本人證實了

「初戀臉女神」被抓包曬情侶同款炒飯　直播認了「我請客」尷尬笑場

地政沒把關！「台版地面師」奪死人財產　全民吞1612萬國賠

【律師比中指嗆警】慘遭噴辣椒水壓制！正妹坐一排看大場面：一路好走

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

川普宣布將簽行政命令　廢除郵寄選票、電子投票機

假臨檢真摸乳　美警值勤偷拍色色片

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

583人斬！AV女優「女兒接班」條件曝

颶風艾琳掀6公尺巨浪！美發布裂流警告

2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

烏狙擊手4公里外擊斃2俄兵　破世界紀錄

澳洲裁定涉壟斷市場　重罰Google 10.7億

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

不會用AI就走人！　美軟體公司裁員8成

殺手真夠冷！亞蘭德倫與《獨行殺手》

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

更多熱門

相關新聞

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

剛從賭場離開！2日男「菲街頭遭槍殺」畫面曝

菲律賓首都馬尼拉鬧區15日深夜發生槍擊案，2名日本籍觀光客在當地鬧區遭人槍斃，隨身物品也被搶走。由於事發地點位於觀光客經常出現的鬧區，因此也引起恐慌。如今行兇畫面與最新案件細節也曝光，2名死者是從賭場搭車返回飯店，因此不排除早就被兇嫌盯上。

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

被問「海警軍艦擦撞」事件 陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

被問「海警軍艦擦撞」事件 陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

中菲黃岩島衝突　陸委會：譴責中共挑釁行徑

關鍵字：

菲律賓駐菲代表處馬尼拉

讀者迴響

熱門新聞

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

學蔡依林9點半上床「他真的入睡」！結果悲劇

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

女星昏迷遭電視台人士性侵偷拍！江祖平收求助私訊心疼

芝麻油完勝橄欖油！研究：能降血糖、護肝

中高齡重回職場　除了薪水還可領6萬元獎勵金

即／新北檢警突襲逮天道盟主「鐵霸」兄弟檔　

遭傳「全面下架4G吃到飽」

即／威力彩2.68億一人獨得　北市今晚誕生億萬富翁

知名溫泉飯店驚傳意外　7旬翁泡湯溺斃

NONO遭判刑又掰了公司...朱海君露面了！現蹤大溪曝光「新身份」

台南建商慶群「交屋完倒閉」老闆負債4000萬

5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭

板南線加班車調整！2列空車專送江子翠

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

更多

最夯影音

更多

【有點毛毛的】4歲童神預言「小心會破！」...下秒櫃台玻璃爆裂

【誰讓你碰偶了！】朋友伸手試探想摸貓咪　慘被貓拳伺候嚇到縮回XD

葛斯齊爆夏克立「睡女粉」　婚內傳不雅照：整隻露

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面