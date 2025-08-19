2日本遊客在菲律賓遭槍殺　駐菲代表處籲台人注意

記者柯沛辰／綜合報導

日本駐菲律賓大使館18日發布通告，證實2名日本人在馬尼拉遭遇搶劫喪命。為此，中華民國駐菲代表處也提醒，台灣人赴菲旅遊，避免前往環境複雜地區，財不露白。

日本大使館通告，2名日本人15日晚間搭乘計程車，當晚10點40分在馬尼拉的馬拉迪區（Malate）下車，隨即遭一名菲律賓人上前開槍奪命，身上物品也被嫌犯同夥搶奪。目前當局正在調查案件，提醒在當地的日人注意自身安全。

根據曝光的監視器畫面顯示，當時死者一群人從一輛白色計程車下車，數秒後，周圍人群突然四散逃開。畫面中可見一名身穿黑衣、戴著黑色口罩的男子與另一名白衣騎士匆忙離開現場。

▲▼死者一行人從計程車下車後，隨即遭遇槍擊，同行友人與路人聽聞槍響四處逃竄。（圖／翻攝自X）

日本駐菲大使館證實，死者一行人當時剛從一間設有賭場的飯店搭乘計程車回到住宿飯店，沒想到一下計程車就遭到槍擊。兇嫌近距離開槍後搶走財物，並與同夥騎車逃離。

警方指出，兇嫌為2人犯案，開槍後還搶走死者的隨身物品，隨即騎乘機車逃逸，不排除是提前鎖定被害人犯案，目前全力緝凶中。由於當時2名死者身邊還有一名菲律賓嚮導陪同，因此該名嚮導已被警方帶回問訊。

菲國今年7月1日才開放我國以觀光為目的的免簽待遇，台灣人免簽入境可停留14天。為此，我駐菲代表處呼籲國人，到菲律賓旅遊或從事商務活動，注意自身安全、財不露白，盡量避免前往環境複雜、危險的地區。