　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

剛從賭場回飯店！2日籍觀光客「菲律賓街頭遭槍殺」　行兇畫面曝

記者王佩翊／編譯

菲律賓首都馬尼拉鬧區15日深夜發生槍擊案，2名日本籍觀光客在當地鬧區遭人槍斃，隨身物品也被搶走。由於事發地點位於觀光客經常出現的鬧區，因此也引起恐慌。如今行兇畫面與最新案件細節也曝光，2名死者是從賭場搭車返回飯店，因此不排除早就被兇嫌盯上。

根據《全日本新聞網》報導，41歲與53歲的被害日本籍男子15日晚間在馬尼拉路邊遭槍手襲擊，當場中彈身亡。警方指出，兇手為2人犯案，開槍後還搶走死者的隨身物品，隨即騎乘機車逃逸，目前仍在全力追緝中。

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲▼死者一行人從計程車下車後，隨即遭遇槍擊，同行友人與路人聽聞槍響四處逃竄。（圖／翻攝自X）

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

這起事件發生在觀光客經常聚集的繁華街區，整個過程僅僅不到1分鐘。最新曝光的監視器畫面顯示，當時死者一群人從一輛白色計程車下車，數秒後，周圍人群突然四散逃開。畫面中可見一名身穿黑衣、戴著黑色口罩的男子與另一名白衣騎士匆忙離開現場。

日本駐菲律賓大使館證實，死者一行人當時剛從一間設有賭場的飯店搭乘計程車回到住宿飯店，沒想到一下計程車就遭到槍擊。兇嫌近距離開槍後搶走財物，並與同夥騎車逃離。

▲▼剛從賭場回飯店！2日籍男「菲律賓街頭遭槍斃」　行兇畫面曝光。（圖／翻攝自X）

▲2名嫌犯騎車逃逸。（圖／翻攝自X）

目前當地警方已經找到涉案的機車並加強附近的巡邏，持續鎖定嫌犯下落。由於案件發生在熱鬧街頭，當局也呼籲民眾提高警覺，避免在夜間單獨行動，以防遭遇類似襲擊。

事實上，自2024年10月以來，馬尼拉已經累計發生約20起針對外國人的搶劫案件。日本大使館也再次提醒旅居與觀光的日本人，夜間應盡量避免步行移動，以降低遇害風險。

►赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日本男遭槍斃」　一下計程車就中彈

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜
快訊／涉貪後半年沒見母！　林岱樺拜天公：堅定選下去
快訊／炒股削1.4億！散戶跳坑害台鋼喊話　李明朗與女友起訴
林千又夏威夷舉辦婚禮！　老公正面首曝光
川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭
快訊／49歲金鍾國宣布結婚！
柯文哲「32字親筆便利貼」曝光！　命加速京華城案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普交手烏俄「習近平也在緊盯」　1情況恐被他視為攻台良機

美國務卿盧比歐：俄烏和平協議需「雙方讓步」　停火非唯一目標

「割地止戰」成為談判焦點！　川澤會3大重點一次看

白宮會談前夕　川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭

剛從賭場回飯店！2日籍觀光客「菲律賓街頭遭槍殺」　行兇畫面曝

防範北韓威脅　美韓聯合軍演「乙支自由之盾」今天展開！

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

川普交手烏俄「習近平也在緊盯」　1情況恐被他視為攻台良機

美國務卿盧比歐：俄烏和平協議需「雙方讓步」　停火非唯一目標

「割地止戰」成為談判焦點！　川澤會3大重點一次看

白宮會談前夕　川普喊話澤倫斯基：「接受2條件」可立刻結束戰爭

剛從賭場回飯店！2日籍觀光客「菲律賓街頭遭槍殺」　行兇畫面曝

防範北韓威脅　美韓聯合軍演「乙支自由之盾」今天展開！

快訊／大阪道頓堀鬧區大火！　黑煙狂竄天際畫面曝

歐洲領導人赴美談論俄烏衝突　美媒：川普將優先會晤澤倫斯基

川普再出招！擴大鋼鐵鋁關稅「407種產品」加徵50%　衝擊南韓產業

加拿大航空空服員「大罷工」癱瘓航班　違抗政府復工令延遲復飛

不只神曲！FTISLAND嗨唱《疾風街道》+棒球節目主題曲讓3萬人沸騰

蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！　2至12歲可領、全年無休

川普交手烏俄「習近平也在緊盯」　1情況恐被他視為攻台良機

王思佳過43歲生日「看清一些嘴臉」！凌晨吐心聲：甩掉包袱蠻好的

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

接到「1電話」快掛斷！詐騙新招「錢秒被盜光」　北北桃多人受害

努力才有收穫？8/18～24幸運星座公開　巨蟹「做自己」就能衝出好局面

渣打中壢環北分行1.6億易主　花蓮投資大咖再出手

淚崩了！陳佩琪喊要拿柯文哲相片到天安門　抗議民進黨害她家破人亡

陸和田玉亂象！假料染色變精品　直播鬼扯有療效「清理體雜質」

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

國際熱門新聞

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

《超人》大反派薩德將軍　英國男星泰倫斯史丹普逝世

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

普丁同意美歐給烏「類北約」保護傘

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

歐領袖陪澤訪美　美俄峰會後他們緊張了

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

川普再出招！鋼鐵鋁關稅加徵50%擴大實施

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

阿拉斯加大山崩「引發4.5公尺海嘯」

白宮會談前夕　川普要澤倫斯基「接受2條件」

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日男遭槍斃」

菲律賓首都馬尼拉15日深夜驚傳槍擊命案，2名日本籍男子在當地觀光客聚集的鬧區中彈。根據調查，兩人一下計程車就遭陌生男子持槍射擊，當場身亡。兇手行兇後還搶走兩人的隨身物品，隨後逃逸。

泰男殘殺姪女！警封山7小時抓人

泰男殘殺姪女！警封山7小時抓人

印尼6.0地震狂搖15秒！村民逃竄　至少29傷

印尼6.0地震狂搖15秒！村民逃竄　至少29傷

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

通話外流！泰前總理貝東塔將親自出庭

通話外流！泰前總理貝東塔將親自出庭

關鍵字：

菲律賓槍擊案日本觀光客馬尼拉犯罪東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面