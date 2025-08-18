剛從賭場回飯店！2日籍觀光客「菲律賓街頭遭槍殺」　行兇畫面曝

記者王佩翊／編譯

菲律賓首都馬尼拉鬧區15日深夜發生槍擊案，2名日本籍觀光客在當地鬧區遭人槍斃，隨身物品也被搶走。由於事發地點位於觀光客經常出現的鬧區，因此也引起恐慌。如今行兇畫面與最新案件細節也曝光，2名死者是從賭場搭車返回飯店，因此不排除早就被兇嫌盯上。

根據《全日本新聞網》報導，41歲與53歲的被害日本籍男子15日晚間在馬尼拉路邊遭槍手襲擊，當場中彈身亡。警方指出，兇手為2人犯案，開槍後還搶走死者的隨身物品，隨即騎乘機車逃逸，目前仍在全力追緝中。

▲▼死者一行人從計程車下車後，隨即遭遇槍擊，同行友人與路人聽聞槍響四處逃竄。（圖／翻攝自X）

這起事件發生在觀光客經常聚集的繁華街區，整個過程僅僅不到1分鐘。最新曝光的監視器畫面顯示，當時死者一群人從一輛白色計程車下車，數秒後，周圍人群突然四散逃開。畫面中可見一名身穿黑衣、戴著黑色口罩的男子與另一名白衣騎士匆忙離開現場。

日本駐菲律賓大使館證實，死者一行人當時剛從一間設有賭場的飯店搭乘計程車回到住宿飯店，沒想到一下計程車就遭到槍擊。兇嫌近距離開槍後搶走財物，並與同夥騎車逃離。

▲2名嫌犯騎車逃逸。（圖／翻攝自X）



目前當地警方已經找到涉案的機車並加強附近的巡邏，持續鎖定嫌犯下落。由於案件發生在熱鬧街頭，當局也呼籲民眾提高警覺，避免在夜間單獨行動，以防遭遇類似襲擊。

事實上，自2024年10月以來，馬尼拉已經累計發生約20起針對外國人的搶劫案件。日本大使館也再次提醒旅居與觀光的日本人，夜間應盡量避免步行移動，以降低遇害風險。

►赴菲旅遊注意！馬尼拉鬧區「2日本男遭槍斃」 一下計程車就中彈