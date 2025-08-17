菲選美皇后遭3歹徒強押上車　4天後遺體全身赤裸漂浮在海上

▲菲選美皇后遭3歹徒強行押上車綁架，4天後遺體被發現漂浮在海上。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

菲律賓35歲選美皇后、模特兒艾奎妮（Acquene Arradaza）7月31日遭3名持槍男子綁架，不料8月4日她的遺體就被人發現漂浮在萊特島一處村莊的海岸，遺體被發現已嚴重腐爛，且全身赤裸，手腳被綑綁、眼睛被蒙住、嘴被塞住，頸部還套著腳踏車鎖，警方目前正在追查歹徒的行蹤及殺人動機。

綜合菲律賓媒體報導，監視器畫面顯示，艾奎妮7月31日在萊特島奧爾莫克市（Ormoc City）購物時，在路邊遭3名持槍男子強行拖上轎車，轎車隨後迅速離開現場。直到8月4日，她的遺體才在萊特島塔克洛班市（Tacloban City）附近一處村莊的海岸被漁民發現。

警方表示，遺體被發現已嚴重腐爛，且全身赤裸，手腳被綑綁、眼睛被蒙住、嘴被塞住，頸部還套著腳踏車鎖，他們懷疑艾奎妮是先遭到歹徒殺害，接著四肢被反綁並加上重物後棄屍海中。

警方也提到，艾奎妮被綁架後，艾奎妮的家屬第一時間沒有報警，直到8月4日遺體被發現的當天才報警。警方指出，如果家屬可以更早報警，他們或許有可能在市區就攔截嫌犯的車輛。

警方調查，艾奎妮居住在奧爾莫克市，獨自養育著三個孩子，曾贏得馬塔戈布市（Matag-ob）的選美比賽冠軍，警方認為這是一場有預謀的針對性綁架殺人事件，目前正在追查歹徒的行蹤、身分及犯案動機，詳細案情待釐清。