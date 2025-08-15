被問「海警軍艦擦撞」事件　陸國防部發言人：要菲方停止侵權挑釁言行

▲大陸海警3104艦艦艏嚴重損壞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

記者魏有德／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊「蘇祿號」（BRP Suluan）巡邏艇近日在黃岩島海域遭大陸海警船驅離時，大陸海警船3104號竟被解放軍海軍052D驅逐艦撞上，艦艏嚴重受損，撞擊過程被菲律賓艦艇上的隨船記者拍下並在網路瘋傳，引起外界關注。

▲大陸國防部發言人蔣斌。（圖／翻攝環球時報）

對此，大陸國防部發言人蔣斌今（15）日在例行記者會上被問及此事時並未直接對「撞船事件」做出回應，蔣斌表示，8月11日，菲方多艘海警船、公務船非法侵闖中國黃岩島領海，中國海警船依法採取跟監外逼、攔阻管制等措施予以驅離。

▲解放軍海軍052D型桂林艦與海警3104艦擦撞。（圖／翻攝自菲律賓官網，下同）

蔣斌指出，「其間，菲海警船頻繁採取高速衝闖、大角度轉向穿越中方艦艏等危險動作，製造海上複雜緊迫局面，嚴重侵犯中方主權和權益，嚴重危及中方艦艇人員安全，嚴重破壞南海和平穩定。」

對於菲律賓軍方稱，菲武裝部隊和海警隊員已被指示在執行任務時遵循「交戰規則」，根據規則菲方有權自衛，蔣斌強調，「我們要求菲方立即停止侵權挑釁言行。中方將保留採取必要反制措施的權利，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。」