「公文檢討大罷免」被總統府打臉　王鴻薇2點回應再戰：造謠在哪裡

▲被總統府駁斥造謠，王鴻薇2點回應再戰「造謠在哪裡」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委王鴻薇15日質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，遭總統府2度駁斥，指責她移花接木的公然造謠，與事實完全不符。對此，王鴻薇16日晚間再次發文，針對總統府的駁斥做出2點回應，直呼「請大家幫我看看，因為我至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡。」

王鴻薇16日在臉書表示，她針對總統府去函行政院檢討「大罷免大失敗」，於專案報告質詢以及發文，沒想到總統府「聞罷色變」，包含民進黨團陳培瑜委員、王義川委員以及總統府都大動作回應，貼出同一份公文，指控她「移花接木」。

王鴻薇說，總統府、陳培瑜及王義川委員貼出的公文，上面白紙黑字就寫著「要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議）。」也確實是總統府去函行政院。「讓許多人完全看不懂，他們指稱造謠、移花接木的指控是哪裡，這難道是民進黨版的指鹿為馬」。

▲王鴻薇附上完整的公文。（圖／翻攝自王鴻薇臉書，點圖片可放大）

王鴻薇對於指控也做出2點回應，首先她感謝總統府以及民進黨的委員幫忙證實了，她說的內容真實無誤，也幫她確認了大多數民眾看這個公文的解讀和我是完全一樣，如果執政黨在認知上與人民距離落差這麼大，很有可能是如今民調持續探底的原因之一。

第二點是她建議總統府與其用這種方式越描越黑，不如直接發一個公文去函行政院，內容直接這樣寫「總統請行政院不用檢討大罷免大失敗。因為大罷免是大成功」，這樣全國人民就會很清楚民進黨現在對罷免結果的態度了，也不用怕被移花接木或是造謠。

王鴻薇最後更附上完整的公文，直呼「請大家幫我看看，因為我至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡」。