　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「公文檢討大罷免」被總統府打臉　王鴻薇2點回應再戰：造謠在哪裡

▲▼王鴻薇車隊掃街謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲被總統府駁斥造謠，王鴻薇2點回應再戰「造謠在哪裡」。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

國民黨立委王鴻薇15日質詢時稱「總統府去函行政院要求檢討726罷免失敗」，遭總統府2度駁斥，指責她移花接木的公然造謠，與事實完全不符。對此，王鴻薇16日晚間再次發文，針對總統府的駁斥做出2點回應，直呼「請大家幫我看看，因為我至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡。」

王鴻薇16日在臉書表示，她針對總統府去函行政院檢討「大罷免大失敗」，於專案報告質詢以及發文，沒想到總統府「聞罷色變」，包含民進黨團陳培瑜委員、王義川委員以及總統府都大動作回應，貼出同一份公文，指控她「移花接木」。

王鴻薇說，總統府、陳培瑜及王義川委員貼出的公文，上面白紙黑字就寫著「要求針對今年7月26日罷免投票結果（檢討罷免失敗原因及提供後續施政建議）。」也確實是總統府去函行政院。「讓許多人完全看不懂，他們指稱造謠、移花接木的指控是哪裡，這難道是民進黨版的指鹿為馬」。

▲▼公文檢討罷免失敗？　王鴻薇po完整版再戰總統府「造謠在哪裡」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

▲王鴻薇附上完整的公文。（圖／翻攝自王鴻薇臉書，點圖片可放大）

王鴻薇對於指控也做出2點回應，首先她感謝總統府以及民進黨的委員幫忙證實了，她說的內容真實無誤，也幫她確認了大多數民眾看這個公文的解讀和我是完全一樣，如果執政黨在認知上與人民距離落差這麼大，很有可能是如今民調持續探底的原因之一。

第二點是她建議總統府與其用這種方式越描越黑，不如直接發一個公文去函行政院，內容直接這樣寫「總統請行政院不用檢討大罷免大失敗。因為大罷免是大成功」，這樣全國人民就會很清楚民進黨現在對罷免結果的態度了，也不用怕被移花接木或是造謠。

王鴻薇最後更附上完整的公文，直呼「請大家幫我看看，因為我至今還是看不出來移花接木、造謠在哪裡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄法官慘死街頭！陰莖被割下塞口中
高雄工廠大火！火光濃煙竄天　消防派15車前往搶救
年輕女罹子宮內膜癌　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生
孫燕姿回台開唱　老公低調躲台下「竟被工作人員請走」
「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被師父載到摩鐵性侵3次拍片　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「公文檢討大罷免」被總統府打臉　王鴻薇2點回應再戰：造謠在哪裡

藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

陸配村長遭解職！　羅智強轟羅文嘉附和新兩國論：海基會該廢了

立院教委會20日考察核三廠　葛如鈞：實地了解不坐冷氣房定政策

吳淑珍送醫最新病況曝　陳其邁致電陳致中「已恢復意識可認人」

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

823倒數黃金周六　民進黨啟動7區同步掃街

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

「公文檢討大罷免」被總統府打臉　王鴻薇2點回應再戰：造謠在哪裡

藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

陳佩琪嗆揹柯文哲骨灰去堵賴清德　律師：情勒司法負面教材

陸配村長遭解職！　羅智強轟羅文嘉附和新兩國論：海基會該廢了

立院教委會20日考察核三廠　葛如鈞：實地了解不坐冷氣房定政策

吳淑珍送醫最新病況曝　陳其邁致電陳致中「已恢復意識可認人」

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席「做全民總統」　建議跨黨派組閣為國舉才

總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

823倒數黃金周六　民進黨啟動7區同步掃街

世運中華隊第3金出爐　江凱傑健力勇奪裝備中量級金牌

德國「國王湖」路線、必看景點攻略　上湖區玻璃鏡面山水太夢幻

沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

高雄遊艇工廠火警！火光濃煙竄天　消防機器人、無人機出動

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

陳子豪初味全MVP舞台坦言有點晚了　葉總讚伍鐸好投、談牛棚瑕疵

楊貴媚赴大阪曝李安真面目！《飲食男女》滿漢全席塞便當　日觀眾看哭

富邦悍將難擺脫「8月魔咒」苦吞7連敗　兄弟7局灌6分9比6逆轉

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

政治熱門新聞

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

沒禁館長去閱兵！陸委會：不用覺得自己很重要

雲豹養賴品妤？總座急發內部信澄清

「40年了放過屏東人吧」　莊瑞雄指核三如潘朵拉盒：一開核二也要重啟

抓到了！詐欺犯喊「可當詐騙公司主管」　劉世芳：已查緝到案

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

即／扁嫂昏迷一度命危！最新病況曝

吳淑珍家中昏迷「一度無心跳」！陳致中：尚未脫險

快訊／扁嫂吳淑珍一度命危　陳致中曝：到院時昏迷指數只剩3

蔡英文也去看江蕙演唱會！　曬合照嗨喊「今晚我甲江蕙攬牢牢」

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

轟藍營廣告造謠「塞賴清德沒講過的話」　王定宇喊：要做法律動作

馬英九：賴清德不提抗戰讓人憤怒失望　已經不配擔任中華民國總統

更多熱門

相關新聞

藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

藍《南方四賤客》掀二創潮　網創神曲〈大罷免大失敗〉吸萬人朝聖

國民黨推出模仿《南方四賤客》（South Park）的核三延役宣傳片，引發熱烈討論，甚至還有網友激起創作動力，延伸出不少版本，今（16日）又有網友以歌曲的方式來創作，內容提到「大罷免大失敗，因為太多妖魔鬼怪，大罷免大失敗，把台灣搞得一團亂」。

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

王鴻薇堅稱府公文檢討大罷免　總統府再打臉：應避免造謠屢次敗訴

總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

總統府否認檢討罷免失敗　王鴻薇嗆：見笑轉受氣

823倒數黃金周六　民進黨啟動7區同步掃街

823倒數黃金周六　民進黨啟動7區同步掃街

何欣純率台中黨團總動員　陪台中3罷團掃街催同意票

何欣純率台中黨團總動員　陪台中3罷團掃街催同意票

關鍵字：

大罷免總統府王鴻薇

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

更多

最夯影音

更多

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面