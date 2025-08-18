　
政治

賴清德接見日本自民黨青年局訪團　中曾根：台日關係史上最好

▲▼總統賴清德接見日本自民黨青年局訪團。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見日本自民黨青年局訪團。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德18日接見「日本自民黨青年局海外研修團」時表示，日本和台灣情感深厚，也都堅信民主、自由的價值，因應全球局勢快速變化，期待台日持續深化合作，不僅穩定區域情勢，也強化彼此的經濟韌性，為雙方經濟產業帶來雙贏；而中曾根局長致詞表示，現在的台日關係是史上最好階段，希望能在此良好基礎上，攜手強化彼此之間的合作，青年局也將從旁協助。

賴清德致詞時表示，今年5月曾在總統府與中曾根康隆眾議員、平沼正二郎眾議員、神谷政幸參議員及加藤竜祥眾議員見面交流。他說，今天也很高興見到須田旭議長，與訪團成員們一起針對各項議題交換意見。

賴清德感謝自民黨青年局長期在台日交流中扮演關鍵角色，促進雙方更深入的理解和合作。他指出，日本和台灣情感深厚，總在台灣面臨困難時伸出援手、帶來溫暖。無論是去年台灣0403震災時，自民黨青年局發起募款、協助重建；或是這兩個月來，石破茂首相與多位議員對於台灣風災和豪雨災情的慰問，都深受感動。

賴清德指出，台灣與日本都堅信民主、自由的價值，面對威權主義的擴張，他感謝日本政府，從安倍晉三前首相到石破茂首相，在美日峰會、「七大工業國集團」（G7）領袖峰會及「四方安全對話」等國際場合，不斷強調台海和平穩定的重要性。

賴清德提到，因應全球局勢的快速變化，期待台日雙方除了在地緣政治變化中能共同合作、穩定區域情勢，也在半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等產業持續深化合作，提升競爭力，也強化彼此的經濟韌性，帶來台灣和日本經濟產業的雙贏。

▲▼總統賴清德接見日本自民黨青年局訪團。（圖／總統府提供）

隨後，中曾根局長致詞時表示，台灣及日本共享許多普世價值，也有共同利益，在許多領域都有具體合作。現在的台日關係是史上最好階段，希望能在此良好基礎上，攜手強化彼此之間的合作，青年局也將從旁協助。

中曾根局長對於近來台灣遭受颱風和暴雨侵襲，導致許多人受災表達慰問。他說，台灣跟日本都是天災頻繁發生的地方，但每次災害發生時都會相互伸出援手。明年日本將正式成立「防災廳」，其中的重點工作包括國際合作，期盼未來兩國共享防災相關情報、資訊及經驗，並在防災領域加強合作。

中曾根局長提到，現在世界上發生數起戰爭，企圖使用武力改變現狀的舉措也在各地頻繁發生。其中，台灣面對台海緊張情勢，日本也同樣面臨來自中國、俄羅斯和北韓三個面向的威脅。我們必須向海內外展示「自己的國家自己救」的決心，並建立因應機制，互為信賴夥伴的台日兩國必須緊密合作，促進區域的和平與穩定。

中曾根局長提到，現在對日本或台灣來說，執政都不容易。尤其社群平台崛起讓民主體制變得更加複雜，但執政者必須守護國民、守護國家，期盼台日攜手因應挑戰，青年世代也會在其中扮演重要角色。

