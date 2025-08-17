　
嘉義滯洪池堆滿光電廢棄物！彭啓明震怒：8／19前不改善再罰300萬

▲▼ 嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝，下同）

▲嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池的數百面水面型太陽能光電板破損。（圖／攝影中心攝）

記者閔文昱／綜合報導

嘉義縣多處滯洪池因颱風重創，受損光電板與浮具堆置問題延宕未決，環境部長彭啓明16日南下視察時，竟當場目睹業者違規在現地破碎浮板，痛斥處理態度消極，限令業者須於8月19日前完成改善，否則每個案場將再重罰300萬元。

彭啓明當天出席「環境部災後復原南部辦公室」揭牌後，隨即前往義竹新庄與鹿草荷苞嶼滯洪池了解廢棄光電板清理狀況。他指出，兩處案場均由泰國業者元昱太陽光電經營，卻因清運進度緩慢，且擅自將光電板與浮具在農地就地破碎，已累計遭開罰600萬元。由於碎粒恐釋出塑膠微粒，造成農地污染，環境部認定此舉違反《廢棄物清理法》，將持續開罰。

▲▼環境部長彭啓明 立法院社會福利及衛生環境委員會 光電設施對環境影響情形報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部長彭啓明。（圖／記者屠惠剛攝）

嘉義縣環保局補充，部分受損光電板和浮具堆置於滯洪池邊坡，貯存地點未保持整潔，也缺乏防滲措施，已連續遭處分。義竹鄉長黃政傑更直言，業者就地破碎的作法「母湯」，擔憂微粒飄散，呼籲應送往專業處理場處理，避免二度污染。

環境管理署科長林書泓透露，業者先前曾詢問是否能在現地清洗、破碎，但基於過去「紅水案」引發民眾疑慮，環境部早已明確禁止此作法。雖然三度檢測結果顯示水質並無重金屬污染，僅檢出微量砷與較高化學需氧量，推測與當地土質特性有關，但違規破碎行為仍不容忽視。

彭啓明強調，外商公司在台灣經營，應遵守在地法令，展現積極改善態度。他重申，政府態度「溫柔又堅定」，願意提供技術支援，但若業者持續消極以對，不僅無助復原，更將影響案場未來經營。環境部已表明，若19日前仍未改善，將毫不猶豫再次開罰。

08/15 全台詐欺最新數據

