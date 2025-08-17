　
社會焦點 保障人權

嚇壞！女車停潮州火車站　下車回頭驚見陌生男闖後座偷鑰匙

記者陳崑福／屏東報導

林姓女子將車停在潮州火車站旁停車場，下車時竟遭陌生男子趁車門未上鎖潛入車內，返頭查看時還發現對方坐在後座，男子見狀驚慌逃逸並竊走車內一串鑰匙。警方獲報後已鎖定轄內竊盜慣犯積極追緝。消息曝光後引發網友熱議，不少人直呼「這輩子都不想遇到這種事」，更有人分享自身不快的治安經驗。

▲這名男子涉嫌竊取女子鑰匙後逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲這名男子涉嫌竊取女子鑰匙後逃逸。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局於8月15日21時50分許接獲報案，林姓女子稱其於潮州火車站旁停車場下車時，一名陌生中年男子疑似趁車門未上鎖之際進入車內，林女發覺有異返回查看時發現男子坐於後座，該男子見狀隨即驚慌下車徒步逃逸，並竊取車內一串鑰匙。警方立即受理報案，並調閱周邊監視器，目前已鎖定轄內一名竊盜慣犯，正積極查緝中，另已加強案發地點周邊巡邏。

網友po文表示，「希望大家這輩子都不會遇到這種事，原以為屏東是治安不錯的城市，卻還是發生了…」，引發熱議，有網友透露曾經遭遇過不快治安經驗，也有網友回應，「只能說潮州警察超級認真，到凌晨兩點還在加強巡邏，超級感人，只好取名叫『非常勇敢善良的警察』」。

警方呼籲，該案沒有財損，鑰匙因為有裝GPS已經找到了；也呼籲民眾離開車輛時務必確認車門已上鎖，避免不肖人士有機可乘；如遇可疑人員，請立即撥打110報案，共同維護社區治安，該案已掌握特定對象，循線查緝。

08/16 全台詐欺最新數據

帶8歲孫爬南三段「阿公、女山友亡」　網曝他是近300岳高山嚮
台中死亡車禍！　22歲騎士頭骨粉碎亡
川普失望藏不住！　會談前後超反差
AJ哥公開切割賓賓哥！　哽咽宣布：未來不再同台
美俄峰會「藏6大重點」！　《紐時》：普丁賺到了
Sandy助理「5點下班先走了」！　錄一半急找人

