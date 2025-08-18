澤倫斯基與川普談判最大難題！　專家：「收復失土」幻想破滅

▲ 兩人2月底在白宮的會談不歡而散。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普將於美東18日下午（台灣19日凌晨）會晤烏克蘭總統澤倫斯基及7名歐洲領袖，但專家警告，和平談判條件對基輔相當不利。南加州大學中歐研究中心主任英格利什（Robert English）向CNN直言，「澤倫斯基將面臨一場艱難會議。」

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）透露，俄羅斯總統普丁已在「土地交換」議題上做出某些讓步，但具體談判細節尚未明朗。但普丁及俄國政府對外仍堅持最高要求，即烏克蘭必須將頓內茨克、盧甘斯克、札波羅熱及赫爾松4個地區全數割讓給俄羅斯。川普17日則發文表示，烏克蘭應放棄收復2014年被併吞的克里米亞，並同意永不加入北約。

英格利什分析，「川普已經明確告訴他，他必須接受已失去的領土大多將長期無法收復」，「任何奪回克里米亞和頓巴斯大部分地區的幻想都已破滅，澤倫斯基將不得不吞下這顆苦果。現在我們需要專注於為烏克蘭提供未來的安全保障，並使這些保障更加穩固。」

為支持基輔，法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、英國首相史凱爾及歐盟執委會主席馮德萊恩等7名歐洲領袖，將與澤倫斯基一同前往華府會談。

英格利什強調，「他們齊聚一堂並試圖達成共識這點至關重要」，但也強調，多邊會談的焦點可能是在烏克蘭未正式加入北約的情況下，為烏克蘭制定長期安全安排。

他解釋，「只要他們提供軍隊並承諾援助烏克蘭，而美國提供物資、情報與後勤支援，尤其是如果能達成一項可持續數年並可無限期續約的協議或條約，就相當接近北約式的保護」，為烏克蘭提供至今不曾擁有的安全保障。