印度、菲律賓升級戰略夥伴關係　南海區域態勢再掀關注

近年來，菲律賓積極與美國、日本、澳洲等民主夥伴在南海展開聯合演習與巡邏，藉此展現維護航行自由的立場。如今印度也首次加入，並與菲律賓在菲中爭議海域實施聯合巡邏，這不僅反映南海局勢愈加敏感，也使區域安全態勢更為複雜。

印度總理莫迪（Narendra Modi）本月5日在新德里與來訪的菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）舉行會談，宣布兩國關係將升級為「戰略夥伴」，並推進貿易、防務與海事合作。

莫迪強調，雙方將共同維護印太的和平與規則秩序；小馬可仕則是指出，雙方這項合作將超越雙邊層級，並期望與更多民主國家打造「自由開放的印太」。

根據印度外交部說法，雙方同意拓展太空、觀光、文化及數位科技合作。兩國貿易額已突破30億美元，並將加速推進《印度—東協自由貿易協定》審查，同時商討雙邊優惠貿易協定。

另外，在軍事上，印度除出售布拉莫斯（BrahMos）超音速巡弋飛彈給菲律賓，還首次派遣三艘海軍艦艇赴菲參演，展現雙邊戰略互信正逐步提升。

對此，外界也分析指出，以美國為首的民主國家不斷強調航行自由原則，並公開支持菲律賓的主權立場，顯示相關行動將持續深化。隨著印度的介入，菲律賓與民主夥伴的聯合軍演與巡邏可望逐步常態化。

由於菲印在南海的行動與台灣地緣安全息息相關，國內觀察人士認為，我方有必要持續追蹤菲律賓與其他民主夥伴後續的演習與巡邏動態，以因應快速變化的區域局勢。