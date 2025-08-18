不會用AI就走人！美軟體公司裁員8成　留存員工還得週週進修

▲ 美國軟體公司IgniteTech執行長沃恩（Eric Vaughan）。（圖／翻攝自YouTube）

美國軟體公司IgniteTech在2023年進行大規模人事調整，背後主因是執行長沃恩（Eric Vaughan）對生成式人工智慧技術所引發的產業變革極為警覺。沃恩認為，AI不再只是趨勢，而是攸關企業能否存續的關鍵命題。面對員工對數位轉型反應遲緩，他選擇以極端方式推動改變，裁撤近八成員工，引發各界關注。

根據《Fortune》報導，沃恩自2023年初即觀察到AI領域正邁入轉捩點，他指出所有科技公司都必須面對相同抉擇，IgniteTech也不例外。從2023年到2024年第一季，IgniteTech汰換了數百名員工，雖未透露具體人數，但強調這是痛苦卻無可迴避的決定。他認為，提升技術能力雖然困難，但「轉變思維」才是最大的挑戰。

沃恩向全體員工明確表態「今後一切都將圍繞AI展開。」為此，他特別召開全球遠端全員大會，正式宣布未來的工作模式與企業文化將全面以AI為核心。公司隨即提供補助，協助員工購買AI相關工具與課程，並邀請業界專家進行培訓與演講，目標是讓所有同仁都能快速具備AI實作與應用能力。

不只是工程團隊需要配合轉型，連行銷、銷售等非技術部門也被要求參與AI專案。每週一被定為「AI星期一」，所有員工須暫停原本工作，全力投入AI相關計畫，不得處理預算或回覆客戶電話。沃恩相信，唯有透過這種全體動員、捨棄例行公事的做法，企業才有機會真正完成轉型。

對於自己的激進策略，沃恩毫不後悔。他受訪時坦言，即使能回到過去，他仍會做出同樣選擇。他深信，若無法擁抱AI浪潮，企業終將被市場淘汰；唯有徹底導入新技術，才能存活並領先。他的行動成為產業界數位轉型與AI導入的極端案例，也凸顯傳統企業文化面對劇烈變革時的沉重壓力與現實阻力。

