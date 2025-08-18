　
卡努颱風重創毀2橋墩　新武界橋經400多天趕工修復終完工通車

▲仁愛鄉新武界橋災修復建工程完工通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲仁愛鄉新武界橋災修復建工程完工通車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉新武界橋過去3年內歷經杜蘇芮、卡努颱風重創，災修復建工程期間又與多個颱風和梅雨奮戰，花費400多天的施工重建，終於在8月15日正式完工、開放通車；南投縣長許淑華感謝工程單位人員日夜趕工的辛勞及居民的配合，再度為鄰近村落居民帶來更安全便利的交通運輸環境。

許淑華當天主持通車剪綵儀式，包括水利署第四河川分署副分署長張朝天、縣府工務處長張宏岳、縣議員林庭秝、仁愛鄉長江子信、代表會主席洪文全，與多位代表、鄉內各村村長、在地鄉親近百人到場見證；首先由地方耆老進行祝福禱告，接著則由武界sisili舞團帶來布農族傳統祭儀舞蹈表演，並由許淑華帶領貴賓們進行祭祀與剪綵儀式。

▲仁愛鄉新武界橋災修復建工程完工通車。（圖／南投縣政府提供）

▲仁愛鄉新武界橋災修復建工程完工通車。（圖／南投縣政府提供）

許淑華致詞時表示，112年的卡努颱風重創仁愛鄉，縣府積極爭取復建經費進行各項災修工程的重建工作，希望能早日恢復往日榮景；其中新武界橋受到豪雨洪水沖刷，造成橋墩結構受損、橋面凹陷，嚴重影響武界部落及周邊萬豐、親愛村的聯外交通，縣府獲中央補助災修復建經費近5千萬元，並積極趕工在2年內完成修復，除提升橋梁安全，也為當地民眾及觀光遊客帶來更便利、平穩暢通的聯外道路。

▲仁愛鄉新武界橋災修復建工程完工通車。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處表示，「112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風C1-001仁愛鄉投71線16K+949新武界橋災修復建工程」於113年5月1日開工，因既有橋墩損壞2處，主要項目為永久基椿共4支、新設帽梁2處、新設墩柱4支、防沖鋼版包覆共259M、路面改善共540M等工程；歷經同年7月凱米、10月山陀兒、11月康芮等3個颱風及今年5月的梅雨，施工單位仍裝設臨時基樁作為施工期間替代橋梁、維持居民通行，並增派人力積極克服天然災害影響等多重挑戰，終於在今年7月11日圓滿竣工，總經費達4985萬元。

工務處說明，完工後的武界橋採用更堅固、更抗災的設計，將能有效提升區域交通的安全性與可靠性，改善武界部落及鄰近區域居民的生活品質，也標誌著南投縣災後復原與韌性提升的重要里程碑。

蘇花安終於核定　總經費1056億8年後通車

花蓮安全回家的路更近了！延宕五年的「台9線蘇花公路安全提升計畫」，行政院13日正式核准，總經費1056.48億元，預計全線於121年通車。國民黨立法院黨團總召傅崐萁爭取多年終於成功，除感謝行政院顧念花東地區交通平權，接下來會嚴格監督工程進度確保如期通車之外，更會持續爭取花東快速道路建設，儘早完成環島公路的目標。

花蓮193線中山橋改建　8 ／14封橋單線雙向通車

溪水暴漲6山友受困武界林道！1人險被沖走

仁愛鄉表揚15位模範父親

仁愛警方攔查蓋牌山道猴竟大剌剌承認「怕被拍」

