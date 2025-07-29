合歡山公路機車蓋牌頻傳　山道猴被警攔下認了「怕被拍」

▲仁愛警分局日前派遣警力加強攔查，取締2輛違規「蓋牌」的機車。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣仁愛鄉通往合歡山的台14線和台14甲線，日前傳出有多輛未懸掛車牌機車出沒，警方獲報後前往加強攔查，取締未懸掛車牌違規機車2輛，騎士則大剌剌承認「怕被拍」才蓋牌，讓警方相當傻眼。

仁愛警分局指出，7月20日當天接獲民眾報案，得知在仁和路7-11便利商店往霧社方向，出現多輛未懸掛車牌機車車輛，隨即派員前往，但到場後未發現民眾所稱未懸掛車牌之機車，因此繼續調閱沿路路口監視器，查得部分遮牌機車由翠峰往清境方向騎乘，再調閱霧社之監視器時，發現這些車輛疑已將遮牌物品取下，另經比對特徵調查，車籍並無異常情形。

仁愛分局表示，因遮蔽車牌違規需當場攔停舉發，於接獲報案後也同時派遣警力加強攔查，並在上述路段當場攔下2部機車，疑似用不明布幕「蓋牌」；當員警上前詢問駕駛人為什麼不懸掛車牌，對方卻說「在（布幕）下面」，還辯稱「我有牌啊！」「我掛起來怕被拍啊！」最後仍遭員警依法取締開罰。

分局說明，19日當天另有民眾檢舉在武嶺停車場有駕駛人逃票，目前正持續調閱路口監視器比對涉案車輛，後續將依詐欺罪通知車主到案說明，並派員攔查可疑車輛、舉發機車未懸掛車牌1件、無照駕駛3件，接續於26、27日都編排「防飆」勤務，加強取締車牌不清、未懸掛車牌甚至偽造車牌等車輛。。

仁愛分局強調，騎乘車牌不清、未懸掛車牌甚至偽造車牌，不僅影響交通秩序，也妨害警方查緝違法行為；該分局將加強勤務作為，針對無牌機車及相關違規行為持續強力取締，呼籲民眾勿心存僥倖、遵守交通規則，共同維護用路安全。