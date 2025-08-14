延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

▲行政院函工程委員會核定通過並准予辦理。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮安全回家的路更近了！延宕五年的「台9線蘇花公路安全提升計畫」，行政院13日正式核准，總經費1056.48億元，預計全線於121年通車。國民黨立法院黨團總召傅崐萁爭取多年終於成功，除感謝行政院顧念花東地區交通平權，接下來會嚴格監督工程進度確保如期通車之外，更會持續爭取花東快速道路建設，儘早完成環島公路的目標。

民國108年12月，行政院就核定蘇花安可行性研究報告，113年5月14日通過環評初審，8月6日完成環評大會審查，交通部於113年9月13日正式提報國發會，11月再呈報行政院，114年8月13終於全案拍板。未來既有路段截彎取直提升安全，大幅減少極端氣候預警性封路機率，從蘇澳接蘇花改與蘇花安到花蓮，提供花東民眾一條完整安全回家的路。

依照行政院最終核定，蘇花安計畫總經費1,056.48億元，其中工程建造經費1,045.18 億元，用地取得及拆遷補償費11.3億元。計畫期程114年至123年，預計全線於121年通車，另於 122年至123年辦理交控、機電整合與調校。

去年0403地震後，東部地質鬆軟，鐵公路每遇大雨就崩石路斷，嚴重影響居民生活及產業發展。相較於蘇花改從可行性研究通過後11個月就動工，蘇花安歷時將近六年才核定，立委傅崐萁於本屆會期當中至少向行政院長及交通部長，當面質詢及陳情不下十次，皇天不負苦心人，最快八年後，蘇花安就可銜接蘇花改，花蓮鄉親總算可以安全返家。



蘇花安建設計畫落定，但環島公路網還差最後一塊—花東快速公路，傅崐萁指出，今日不做明日會後悔，他從2016年爭取花東快時，總經費八百多億，如今2025年再評估，工程經費已飆至約四千億，希望政府能重視交通平權，也讓台灣的交通基礎建設更完善，早日核定花東快一案。