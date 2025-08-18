雲南3歲女童頭插一把刀走路就醫　原因竟是媽媽抖床單水果刀飛出

▲雲南3歲女童頭上插著一把水果刀，牽著媽媽的手走路就醫。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南昆明一名3歲女童近日頭部意外插入一把約10公分長的水果刀，有民眾拍下，女童和媽媽牽著手步行到醫院就醫，畫面引起網路熱議。當地相關部門昨（17）日證實，女童受傷原因為，母親更換床單時不慎甩飛刀具，屬意外事件並已排除刑案。經醫師手術取出刀體後，女童目前生命跡象穩定，正接受後續治療。

《紅星新聞》報導，8月15日深夜，東川區居民胡姓女子在家抖床單時，將床邊水果刀甩飛，插入正玩耍中的女兒劉姓女童頭部。胡女隨即帶女兒趕往東川區人民醫院，醫護人員第一時間完成手術，取出刀具，女童並無生命危險。

另據醫院急診科人員透露，母女並未撥打120急救電話，而是直接前往醫院，當時，女童神情淡定自行走進急診，令醫護人員十分驚訝。該名人員轉述稱，「她媽媽當時（刀）拔不出來，所以就帶來醫院。」

據悉，手術由神經外科處理，院方以涉及病患隱私為由，未進一步受訪。針對女童的傷勢，院方人員表示，刀刃插入數公分，因小孩顱骨較軟，刀具卡在骨頭內。

相關專家則強調，若家屬當場強行拔刀，恐導致大出血甚至危及生命，正確處置是立即送醫。昆明公安單位介入後，認定此案為意外，未涉及刑事成分。院方表示，女童目前已進入術後恢復期，狀況良好，將持續觀察。