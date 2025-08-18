飲料店開幕當天「天花板崩塌」！陸17歲少年遭砸慘死

▲上海飲料店天花板崩塌，17歲少年遭砸慘死。（圖／翻攝抖音）



記者柯振中／綜合報導

上海閔行一間新開業的奶茶店15日晚間發生天花板掉落意外，造成17歲男店員受傷送醫，經全力搶救仍不幸身亡。事發後，街道辦及相關部門緊急展開救援、善後及安全排查，目前事件原因仍在調查中，商場與品牌方正與死者家屬協商善後，整起事故引發社會關注。

據了解奶茶店為茉莉奶白上海閔行金悅樂方店，位於鶴慶路900號商場入口處，店面已完全封閉，現場有多名安保及執勤人員巡邏。據了解，該店所在位置原本是一家麵館，茉莉奶白近期才開始正式營運。15日當天是店鋪開業首日，之前曾進行試營運。

家屬表示，死者為17歲男孩，來自江蘇徐州沛縣，目前仍在與商場及品牌方協商善後事宜。商場工作人員表示，暫不清楚天花板掉落原因，但已有人負責後續跟進。事故發生後，各相關部門迅速趕赴現場進行應急救援及安全排查，並協助處理傷者及家屬事宜。

茉莉奶白官方加盟資訊顯示，新店庄黃有統一設計流程：簽約後需7至10天完成平面圖、效果圖及施工圖設計，並進行20天培訓，之後再花26至35天完成實體裝潢。品牌方也會提供新店開業指導方案。事故發生的門店符合這套加盟與裝潢規範流程。

事後茉莉奶白客服多次無人接聽，以加盟者身份詢問時，客服僅回答部分問題，關於店鋪裝潢細節則需由區域負責人後續聯繫。街道辦人員表示，商場及相關方正與死者家屬協商善後，事故原因仍在調查中，暫未公布具體結果。