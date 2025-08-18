19歲男「戀愛腦」被辣女友10萬出賣　淪落緬甸電詐園遭虐打險慘死

▲簡直是戀愛腦！19歲廣東小伙被女友以十萬人民幣賣到緬甸電詐園區。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

廣東湛江19歲男子小黃，被17歲女友小周以10萬元人民幣價格「轉賣」至緬甸電詐園區。抵達當地後，他遭到持槍人員押送、剃髮、限制自由，並被迫每天從事長達十餘小時的電詐工作，一旦完不成業績便遭毒打。半年來，小黃體重驟減，甚至因遭毆打導致聽力受損。最終在家屬籌措巨額賠付並獲商會協助下，他才得以於6月回國。目前，小周已因涉嫌詐騙罪被警方控制，案件即將開庭審理。

綜合陸媒報導，廣東湛江19歲的小伙小黃（化名）被同居女友小周（化名）以10萬元（單位：人民幣，同下）的價格賣給緬甸一電詐園區主管。短短數月，他在園區內飽受折磨，每日被迫從事電詐活動，無法完成業績就遭毒打，甚至被打到聽力受損。

今年6月，在家屬與社會力量的斡旋下，小黃終於回到國內。近日，他的姐姐黃女士接受記者採訪，披露了事件的始末，認為弟弟太過於「戀愛腦」，並提醒更多年輕人提高警惕，分辨是非，避免落入類似陷阱。

回顧2024年，小黃在撞球場認識女友小周，逐漸發展成情侶並同居。小周自稱是福建人，父母為公務員，在境外有生意，常以時髦打扮和奢侈品包裝自己，吸引了小黃的注意。儘管家人覺得小周不可靠，但小黃沈浸在感情中，對其言聽計從。

▲小周用感情詐騙出賣他人去緬甸電詐園，這樣非法行為可能不只一次，以換取自己奢侈的生活 。（圖／翻攝 ）

2025年初，小周勸說小黃隨她出國「幫忙做生意」。2月2日，小黃瞞著家人隨她前往泰國。直到他在朋友圈曬出動態，家人才知道他已出國。黃女士說，「弟弟很愛她，卻沒想到最終被女友以10萬元賣掉。」

抵達泰緬邊境後，小周以接人為由離開，小黃則被持槍人員控制，護照和手機被沒收。他趁機給家人發出求救信息，隨後被押送至緬甸凱旋電詐園區。進入園區後，小黃頭髮被剃光，強迫每天工作16至20個小時從事電詐。不完成業績就會被關進小黑屋，還遭鐵棍毒打，每天都吃不飽。

主管直言，他是花10萬元買來的，必須「創造價值」。長時間折磨下，小黃體重驟降幾十斤，耳朵因毆打而嚴重受損。

由於無法完成任務，小黃被園區要求「賠付才能回家」。無奈之下，家人多方尋找出路，最終在緬甸潮汕商會的協助下，與園區達成協議，支付了35萬元贖金。今年6月，小黃才得以返回國內。黃女士說，弟弟回國後整個人瘦削黝黑，身體狀況大不如前。

與小黃的遭遇形成鮮明對比的是，女友小周在將他「賣掉」後，在泰國逗留十餘日玩耍，隨後返回國內。目前，小周已被警方控制，並因涉嫌詐騙罪面臨檢方公訴。案件原定7月底開庭，因故延期，預計近期將開審。

黃女士憤怒的說，全家希望法律能嚴懲弟弟的女友小周，「她才17歲，沒想到能做出這樣的事。」