社會 社會焦點 保障人權

上班族信AI穩賺砸80萬！警戳破騙局　車手被逮問：代收有罪嗎？

▲彰化北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

在AI科技投資熱潮下，詐騙集團手法不斷翻新！彰化縣一名上班族因誤信網路「穩賺不賠」的AI股票分析課程，想投資80萬餘元，熱情的將賺錢訊息跟好友分享，卻被潑冷水「你被詐啦」，他一聽之下衝警局諮詢，在警方協助下查獲車手。車手被逮時驚嚇的問「收『代收款』這樣有罪嗎」，警詢後依涉洗錢詐欺等罪嫌移送。

警方表示，該名上班族平時有投資股票習慣，日前在臉書看到標榜「高獲利抽佣」的廣告，點擊連結後，一名自稱理財專員的女子主動聯繫，邀請他加入名為「數雲AI系統管家」的Line群組。對方聲稱透過AI大數據分析，能精準預測飆股走勢，並提供6堂免費線上課程，內容包含股票分析、選股策略等。

▲彰化北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

他上完課程後深信不疑，認為找到「穩賺不賠」的投資管道，決定加碼投入80萬元，甚至熱心分享給好友，邀約一同跟進。不料友人一聽立即提醒「絕對是詐騙！」他半信半疑下前往北斗派出所諮詢，才驚覺自己差點落入詐騙圈套。

警方聽完描述後，確認這是典型的「假投資真詐財」手法，趁上班族交付80萬元時，逮捕40多歲的施姓車手，並查扣偽造的工作證、收據及贓款等證物。施男被逮後慌張辯稱只是「代收款」，甚至詢問員警「這樣有罪嗎？刑責會很重嗎？」全案訊後依詐欺罪及違反《洗錢防制法》移送地檢署偵辦。

▲彰化北斗派出所逮捕車手。（圖／警方提供）

▲彰化北斗派出所逮捕車手查扣80萬餘元現金及手機與收據證件。（圖／警方提供）

北斗警分局長楊志源表示，近期詐騙集團常利用AI、虛擬貨幣等熱門話題，透過社群平台投放廣告，以「高獲利、低風險」為誘餌，吸引民眾上鉤。他強調，合法投資管道不會保證穩賺不賠，更不會要求面交現金或匯款至個人帳戶，若有疑問，可撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢，以免辛苦積蓄化為烏有。

08/17 全台詐欺最新數據

434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

百變女愛追星　BLACKPINK粉絲逾60人受騙

百變女愛追星　BLACKPINK粉絲逾60人受騙

本刊接獲投訴，年約40歲的詐騙慣犯黃冠禎是一名看護，十幾年來假扮各種身分，以演員、性靈治療師、衛福部官員等身分行騙。本刊調查，黃冠禎（網路暱稱桃子、peach）熱衷追星，但也慣用「幫人代購」的手法詐財，早年她曾聲稱要幫粉絲們預購藝人王傳一專輯，收了錢卻沒給貨；同一時期，黃也詐騙F4成員朱孝天的粉絲，自稱有管道幫台灣粉絲購買朱孝天在中國出版的食譜書，但收錢之後就沒下文。

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

即／恐怖街友逆向一路砍　抓到人了

即／恐怖街友逆向一路砍　抓到人了

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

彰化男拿刀騎單車！逆向狂砍汽機車「後照鏡全毀」

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

逃出詐騙園區　他吃蚯蚓活下來

