逃出詐騙園區！　中國男翻山越嶺「靠吃蚯蚓」活下來

▲何某2年前被拐到東南亞A國的詐騙園區，最近終於成功逃回中國。（圖／翻攝友誼關邊境派出所）



記者吳美依／綜合報導

中國一名男子2年前被拐入詐騙園區，最近終於逮到機會逃生，並且順利回到母國。流亡期間，他有長達半個月的時間躲在深山裡，靠著吃蚯蚓跟野生漿果活下去。

紅星新聞等陸媒報導，受害者何某2年前看見網路高薪招聘資訊而上當，偷渡至東南亞A國之後，遭囚禁於電信詐騙園區內，被迫從事違法犯罪活動，只要拒絕配合，就會被毒打與電擊，還會威脅「割他腎臟、賣器官」。

受困期間，何某日夜思考逃生計畫，有天趁著採購皮卡車外出時，悄悄潛入車內，並在途中跳車。重獲自由之後，身無分文的他卻只能在當地餐廳打黑工，好不容易存夠錢，才得以委託人蛇集團把自己送往邊境B國，豈料途中又遇上司機勒索，因無力負擔而被惡意丟包深山中。

儘管波折不斷，何某仍憑藉強大的求生意志，在荒山野嶺中艱苦跋涉半個月，期間僅靠採食野生漿果、捕捉昆蟲、飲用山泉水維生，「餓了就挖蚯蚓、抓蜻蜓吃，沒辦法，我想活下去！」

最終，何某抵達中國邊境附近的高山，遠眺發現白色建築物後循方向下山，才被廣西壯族自治區「崇左邊境管理支隊」友誼關邊境派出所救出。