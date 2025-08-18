蔣萬安幕僚妻遭爆沒當過義交「月領5萬薪」　北市警局回應了

▲圖為台北市政府警察局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

北市交通義勇警察大隊爆發安插人事職位特權。今年4月1日3名新任幹事上任，其中義交警察大隊行政組幹事許姓女子被爆料未具任何義交經驗，卻獲聘為月薪爽領逾5萬元的有給職幹部，引發基層強烈不滿。內部人士批評，北市義交任用規定向來要求至少有3年服務資歷，如今卻因大隊長辜萬益修改辦法，讓許女得以順利上任，被戲稱是為她量身打造的「主任妻條款」。

得以順利空降擔任行政組幹事的許女背景驚人，她的丈夫正是現任台北市長蔣萬安辦公室主任研究員林冠勳。林過去曾任立委林郁方助理，曾在2016年代表國民黨角逐台北市議員，但因酒駕肇事逃逸後要求助理頂包，不僅退選，最後還遭法院判刑3個月得易科罰金定讞。事件後他一度淡出政壇，直到蔣萬安競選市長期間加入國民黨競選團隊，並在蔣當選後進入市府任職。



基層義交透露：早在去年11月，辜萬益就要求萬華中隊將許女納入名冊，但她從未實際報到，也沒有出勤紀錄。按照規定，義交每月至少要協勤16小時，否則恐遭退隊，許女未當過一天義交上街服勤，卻可爽當行政幹部領高薪「根本就是耍特權」。

對此北市警局7日上午澄清，義交大隊長辜萬益於2017年65歲時入隊，符合資格並長期熱心公益，相關遴任均依規定辦理。至於萬華義交中隊駐地，係其擔任中隊長時協助成立，職缺遴選由該中隊自行管理。

警方指出，2014年5月義交大隊幹事員額擴編6名，經筆試、面試錄取3人，仍有缺額。為補足名額，警局才修正考核要點，允許未滿3年之績優人員報考。今年1月再辦遴選，共5人參加，經程序審查後錄取3人，並於4月1日正式聘任。警方強調，相關程序均依法辦理。

