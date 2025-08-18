開車族、觀光客都鬆一口氣！國雲停車場攜手中華電信升級停車場　15種支付一次嗶搞定

▲民眾只需拿出手機，開啟LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等行動支付App，對準螢幕輕鬆掃碼，即可完成繳費流程，為在地駕駛與國際觀光客帶來更順暢的停車體驗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

開車穿梭市區，最怕的不是塞車，而是「找不到停車位」與「繳費不方便」，尤其像台北市蓬萊國小停車場，緊鄰人氣爆棚的寧夏夜市，不只是假日人車匯聚的熱點，也是國際觀光客造訪台北的必訪景點，過去這類熱門場域的停車場，繳費設備主要僅支援現金或悠遊卡支付，來自世界各地的遊客習慣使用手機支付，身上不一定會攜帶台幣現金，傳統仰賴現金的繳費模式，與國際旅客習慣的數位支付方式不符，難以滿足國際接軌需求！

近期記者實地走訪蓬萊國小停車場發現，場內已導入中華電信多元支付系統，穩定的網路環境支援整體付款流程，從掃碼到離場流暢無礙，有效縮短繳費等待與找零時間，全面升級停車體驗。

▲蓬萊國小停車場緊鄰寧夏夜市，區位熱絡、出入口清晰，為市中心駕駛與觀光客提供便捷停車選擇。

▲停車場內部動線規劃完善，整潔明亮，並同步導入中華電信穩定網路系統，支援高流量時段的支付需求。

「現在繳費真的方便多了，省下不少時間！」這是許多駕駛實際使用後的共同感受。蓬萊國小停車場引進中華電信多元支付系統後，整體繳費體驗煥然一新，只需走到繳費機前，開啟LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等App，對準螢幕一掃，短短幾秒便能完成付款，不習慣掃碼的使用者，也可選擇直接刷悠遊卡或信用卡，甚至在出口閘門前可以用悠遊卡即時完成扣款，設備整合多達15種主流支付工具，真正做到「怎麼付都行」。

▲國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒實地介紹多元支付繳費機，強調中華電信穩定的系統與快速維運支援，提升場域營運效率與顧客滿意度。

國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒表示，目前仍以信用卡為最常見的繳費方式，因其無需加入會員、使用門檻低。另一方面，許多消費者也會根據支付平台推出的點數或現金回饋活動，靈活選擇繳費工具，此彈性亦有助於提升用戶體驗與滿意度。

▲目前信用卡仍是主流的支付方式，對國際旅客也很友善。

▲多元支付繳費機支援LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等行動支付App等15種主流支付工具，手機掃碼即完成繳費。

▲駕駛於出口閘門前直接刷悠遊卡即可離場，過程流暢無阻，貼近多數民眾的使用習慣。

為何在眾多支付方案中選擇中華電信合作？國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒提到，雙方已在多個停車場合作，對於系統的穩定性與服務品質深具信心。他強調：「就算支付功能再多，若系統頻繁故障、扣款失敗或處於維修狀態，對消費者來說等於沒有。」因此，相較於單純追求支付種類的多樣性，國雲更重視中華電信系統的穩定性與維運效率。智慧停車場的營運過程中，一旦支付功能出現問題，不僅影響用戶體驗，也將增加管理端的壓力。平常從停車場現場服務台就能觀察機器妥善率，若常遇到車主反應繳費障礙問題，顯示該系統的穩定度不佳，對使用者而言就是一種不良的消費感受。而導入中華電信多元支付後，有效降低管理上的風險與不便。

▲停車場繳費機同步顯示場內車位配置與繳費流程指引，提升用戶操作直覺性與整體繳費效率。

不只車主方便，背後的管理系統也升級了，從營運管理的角度來看，也帶來了多方面的實質性效益：

• 降低人力與現金管理成本：過去如果大量民眾使用現金繳費，停車繳費機的硬幣和鈔票槽會很快達到「滿水位」，導致機器無法繼續運作，管理人員需頻繁巡檢與清空，對人力造成巨大困擾。導入中華電信多元支付後，非現金支付逐漸成為使用趨勢，有效分散繳費方式，大幅降低現金處理頻率，減輕管理負擔。

• 減少設備磨損與維修成本：頻繁使用現金投幣，會加速硬幣軌道和點鈔機等耗材的磨損，導致設備更容易故障，透過電子支付，減少了這些物理組件的磨損頻率，相對延長了設備的使用壽命，降低了隱藏性的維修成本。

• 提升營運效率與客戶滿意度：中華電信穩定的網路品質與快速的報修處理能力，是系統營運的重要支撐。相較於其他業者可能需一至兩天才能完成維修，中華電信多能在一天內完成處理，有效降低因設備異常產生的客訴情形。此外，系統支援雲端對帳功能，也能提升財務管理效率與整體客戶滿意度。

▲國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒（右）與蓬萊國小停車場主管，說明升級中華電信多元支付系統，提升停車便利性。

蓬萊國小停車場的成功經驗，為其他服務業和大型場域提供了指標性的示範。國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒建議，任何與消費者接觸頻繁的服務業，都應積極導入多元支付機制，不僅可優化顧客體驗、提升營運效率，更能因應未來無現金社會的趨勢，打造兼具便利與彈性的數位服務環境。



