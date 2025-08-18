　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開車族、觀光客都鬆一口氣！國雲停車場攜手中華電信升級停車場　15種支付一次嗶搞定

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲民眾只需拿出手機，開啟LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等行動支付App，對準螢幕輕鬆掃碼，即可完成繳費流程，為在地駕駛與國際觀光客帶來更順暢的停車體驗。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

開車穿梭市區，最怕的不是塞車，而是「找不到停車位」與「繳費不方便」，尤其像台北市蓬萊國小停車場，緊鄰人氣爆棚的寧夏夜市，不只是假日人車匯聚的熱點，也是國際觀光客造訪台北的必訪景點，過去這類熱門場域的停車場，繳費設備主要僅支援現金或悠遊卡支付，來自世界各地的遊客習慣使用手機支付，身上不一定會攜帶台幣現金，傳統仰賴現金的繳費模式，與國際旅客習慣的數位支付方式不符，難以滿足國際接軌需求！

近期記者實地走訪蓬萊國小停車場發現，場內已導入中華電信多元支付系統，穩定的網路環境支援整體付款流程，從掃碼到離場流暢無礙，有效縮短繳費等待與找零時間，全面升級停車體驗。

▲▼國雲停車場攜手中華電信升級停車場(業配)。（圖／記者湯興漢攝）

▲蓬萊國小停車場緊鄰寧夏夜市，區位熱絡、出入口清晰，為市中心駕駛與觀光客提供便捷停車選擇。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲停車場內部動線規劃完善，整潔明亮，並同步導入中華電信穩定網路系統，支援高流量時段的支付需求。

「現在繳費真的方便多了，省下不少時間！」這是許多駕駛實際使用後的共同感受。蓬萊國小停車場引進中華電信多元支付系統後，整體繳費體驗煥然一新，只需走到繳費機前，開啟LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等App，對準螢幕一掃，短短幾秒便能完成付款，不習慣掃碼的使用者，也可選擇直接刷悠遊卡或信用卡，甚至在出口閘門前可以用悠遊卡即時完成扣款，設備整合多達15種主流支付工具，真正做到「怎麼付都行」。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒實地介紹多元支付繳費機，強調中華電信穩定的系統與快速維運支援，提升場域營運效率與顧客滿意度。

國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒表示，目前仍以信用卡為最常見的繳費方式，因其無需加入會員、使用門檻低。另一方面，許多消費者也會根據支付平台推出的點數或現金回饋活動，靈活選擇繳費工具，此彈性亦有助於提升用戶體驗與滿意度。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲目前信用卡仍是主流的支付方式，對國際旅客也很友善。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲多元支付繳費機支援LINE Pay、一卡通Money、Pi錢包、悠遊付等行動支付App等15種主流支付工具，手機掃碼即完成繳費。

▲▼國雲停車場攜手中華電信升級停車場。（圖／記者湯興漢攝）

▲駕駛於出口閘門前直接刷悠遊卡即可離場，過程流暢無阻，貼近多數民眾的使用習慣。

為何在眾多支付方案中選擇中華電信合作？國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒提到，雙方已在多個停車場合作，對於系統的穩定性與服務品質深具信心。他強調：「就算支付功能再多，若系統頻繁故障、扣款失敗或處於維修狀態，對消費者來說等於沒有。」因此，相較於單純追求支付種類的多樣性，國雲更重視中華電信系統的穩定性與維運效率。智慧停車場的營運過程中，一旦支付功能出現問題，不僅影響用戶體驗，也將增加管理端的壓力。平常從停車場現場服務台就能觀察機器妥善率，若常遇到車主反應繳費障礙問題，顯示該系統的穩定度不佳，對使用者而言就是一種不良的消費感受。而導入中華電信多元支付後，有效降低管理上的風險與不便。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲停車場繳費機同步顯示場內車位配置與繳費流程指引，提升用戶操作直覺性與整體繳費效率。

不只車主方便，背後的管理系統也升級了，從營運管理的角度來看，也帶來了多方面的實質性效益：

• 降低人力與現金管理成本：過去如果大量民眾使用現金繳費，停車繳費機的硬幣和鈔票槽會很快達到「滿水位」，導致機器無法繼續運作，管理人員需頻繁巡檢與清空，對人力造成巨大困擾。導入中華電信多元支付後，非現金支付逐漸成為使用趨勢，有效分散繳費方式，大幅降低現金處理頻率，減輕管理負擔。

• 減少設備磨損與維修成本：頻繁使用現金投幣，會加速硬幣軌道和點鈔機等耗材的磨損，導致設備更容易故障，透過電子支付，減少了這些物理組件的磨損頻率，相對延長了設備的使用壽命，降低了隱藏性的維修成本。

• 提升營運效率與客戶滿意度：中華電信穩定的網路品質與快速的報修處理能力，是系統營運的重要支撐。相較於其他業者可能需一至兩天才能完成維修，中華電信多能在一天內完成處理，有效降低因設備異常產生的客訴情形。此外，系統支援雲端對帳功能，也能提升財務管理效率與整體客戶滿意度。

▲▼調整照,國雲停車場,中華電信,多元支付系統。（圖／資料照）

▲國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒（右）與蓬萊國小停車場主管，說明升級中華電信多元支付系統，提升停車便利性。

蓬萊國小停車場的成功經驗，為其他服務業和大型場域提供了指標性的示範。國雲智慧停車股份有限公司路外營運處部長林宗儒建議，任何與消費者接觸頻繁的服務業，都應積極導入多元支付機制，不僅可優化顧客體驗、提升營運效率，更能因應未來無現金社會的趨勢，打造兼具便利與彈性的數位服務環境。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲男童獨活原因！　外公、女山友捨命保護他
女載大16歲男自撞雙亡　家屬認屍悲曝：不知對方是誰
勞動部奉旨給飯？　凌濤爆「零日攻擊」導演獲就安基金2872萬
快訊／金鍾國親口報喜：我要結婚了！　很慶幸對吧
金鍾國愛妻身份曝光！　為她砸1.55億購豪宅
蔣萬安宣布「鮮奶週報2.0」九月上路！2至12歲可領、全年無
陳佩琪淚崩了！　喊要拿柯文哲相片到天安門
金鍾國突結婚《RM》成員今天才知情！　錄影現場報喜
快訊／涉貪後半年沒見母！　林岱樺拜天公：堅定選下去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華電信馨心學堂下鄉服務長者　落實企業社會責任

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

炸鍋！男師「模仿打手槍呻吟聲」竟再任導師　台中女中回應了

嘻哈能量炸翻府中！新北街頭學校「街頭派對」兩天熱鬧登場　11組歌手輪番開唱

輕颱「玲玲」最快今晚生成　還有2熱帶擾動接力發展

志祺七七PO「核三重啟」正反懶人包　風向意外！一票人想法變了

接到「1電話」快掛斷！詐騙新招「錢秒被盜光」　北北桃多人受害

李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

炸鍋！男師「模仿打手槍呻吟聲」竟再任導師　台中女中回應了

嘻哈能量炸翻府中！新北街頭學校「街頭派對」兩天熱鬧登場　11組歌手輪番開唱

輕颱「玲玲」最快今晚生成　還有2熱帶擾動接力發展

志祺七七PO「核三重啟」正反懶人包　風向意外！一票人想法變了

接到「1電話」快掛斷！詐騙新招「錢秒被盜光」　北北桃多人受害

李珠珢大巨蛋站C位　開場舞狂跳錯「偷瞄隊員」全被拍！網罵翻

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭：真的很有效

開車族、觀光客都鬆一口氣！國雲停車場攜手中華電信升級停車場　15種支付一次嗶搞定

統一獅「良緣神助宮」主題日浪漫登場　劉品言、連晨翔甜蜜開球分享喜訊

新案價格回落2字頭　台中海線房市進盤整期

高鐵自由座尖峰擬採限量　業者：研擬提升乘車品質措施

倫敦女孩穿搭指南！Burberry全新時髦形象照　貝殼色風衣、絎縫手袋曝光

年輕人鄉下1工作「都娶越南新娘」　她曝10幾萬在賺！全場搖頭

Google Chrome收購戰升溫　OpenAI執行長：不會錯過這次機會

久住也不髒亂！把打掃變「習慣」輕鬆擁有乾淨的家

金鐘國突報喜《RM》全員「以為在整人」　朴明秀神回：幹嘛這麼累結婚

速霸陸工廠機械手臂換裝固態電池　壽命更長、減少維護成本　

潘瑋柏接連曬勞力士、「錶王」新錶　和張韶涵撞同款Daytona

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

生活熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

即／南海熱帶低壓生成　明起豪雨再襲

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

「天德星」助轉運！「4生肖」職場將由兇轉吉

網紅平溪放天燈被罰1萬　觀光署回應了

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

搬事務所　仙塔律師貼臉大亨照曝光！

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

更多熱門

相關新聞

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

中華電信今（13）日宣布，針對7月31日凌晨行動網路系統進行軟體升級時發生異常，導致全台用戶行動語音服務中斷的事件，將提供補償方案，每個門號可獲得8月月租費8%的國內語音通信費折抵，並於9月帳單自動扣抵。

電信三雄7月綜效出爐

電信三雄7月綜效出爐

丹娜絲重創33行動基地台待搶修

丹娜絲重創33行動基地台待搶修

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

陳世凱捐1月所得挺災民　4陸海空企業接力捐千萬

中華電信斷訊害「值班醫整晚守護理站待命」　醫：頭一次見到

中華電信斷訊害「值班醫整晚守護理站待命」　醫：頭一次見到

關鍵字：

國雲停車場中華電信多元支付系統

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

新颱風最快今生成　預估路徑曝

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

午後全台變天　「雨最大」地區曝

夏克立爆「睡女粉射後不理」

美空軍飛入颶風中　罕見影片震驚萬人

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面