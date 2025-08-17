藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

▲蘇清泉表示，若是核三真的那麼危險，工作人員早就跑光了。（圖／翻攝臉書／蘇清泉）



記者柯振中／綜合報導

核三重啟公投案23日即將登場，國民黨立委蘇清泉17日出席《新核能時代》放映會，他在會中表示，核三廠有許多幹部因為工作的關係，在恆春結婚、生子，退休以後也留下來，若真的那麼危險，這些人早就跑光了。

《新核能時代》放映會17日在屏東市瑞光社區活動中心舉行，蘇清泉、國民黨籍屏東縣議員黃明賢黃明賢與蘇資婷，以及去年退休的核三廠技術經理羅富國出席與會，現場約有30位鄉親一同參與。

蘇清泉指出，核三廠40年來未出現重大事故，許多廠長、副廠長甚至在恆春落地生根，若有危險「早就跑光了」。

蘇清泉接著表示，經濟部長郭智輝稱「撤回饋金地方就不會支持」，這種言論已經是失言、失格。蘇清泉說，台中火力發電廠同樣有敦親睦鄰費、金額比恆春多得多，不過仍舊受到台中人反對，因為燃燒煤炭、空汙確實會影響健康，回饋金並非必要條件。

此外，反核派質疑核三廠位在恆春斷層帶，羅富國為此出面釋疑，福島核災發生以後，全世界的核能管制機關，都要求核電廠針對地震、海嘯及颱風等天然災害進行重新評估，因此核三廠的重要安全設備，耐震度要求也提高了1.3G。

羅富國提到，民眾之所以會排斥、恐懼核能，是因為過去的教育根深蒂固，認為「核能跟核武有關」，以及覺得核能很危險。不過，過去核三廠大修時，他都會接觸燃料棒，雖然確實有些微輻射，但他接觸這麼久，也沒有變得畸形，或是出現其他變化，因為輕微輻射是在可控範圍內，對人體沒有影響。

至於核廢料的問題，羅富國解釋，核廢料有分高階、低階。在他退休以前，核三的乾式儲存場已在準備規劃，若是需要延役，乾式儲存場5、6年內要蓋好。因為核三廠用過燃料池，大約能再運轉5年，也可用來存放。若沒有將原先的燃料搬出來，會碰上與核一、核二一樣的情況，反應爐的燃料班不出來。