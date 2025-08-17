　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

▲▼蘇清泉。（圖／翻攝臉書／蘇清泉）

▲蘇清泉表示，若是核三真的那麼危險，工作人員早就跑光了。（圖／翻攝臉書／蘇清泉）

記者柯振中／綜合報導

核三重啟公投案23日即將登場，國民黨立委蘇清泉17日出席《新核能時代》放映會，他在會中表示，核三廠有許多幹部因為工作的關係，在恆春結婚、生子，退休以後也留下來，若真的那麼危險，這些人早就跑光了。

《新核能時代》放映會17日在屏東市瑞光社區活動中心舉行，蘇清泉、國民黨籍屏東縣議員黃明賢黃明賢與蘇資婷，以及去年退休的核三廠技術經理羅富國出席與會，現場約有30位鄉親一同參與。

蘇清泉指出，核三廠40年來未出現重大事故，許多廠長、副廠長甚至在恆春落地生根，若有危險「早就跑光了」。

蘇清泉接著表示，經濟部長郭智輝稱「撤回饋金地方就不會支持」，這種言論已經是失言、失格。蘇清泉說，台中火力發電廠同樣有敦親睦鄰費、金額比恆春多得多，不過仍舊受到台中人反對，因為燃燒煤炭、空汙確實會影響健康，回饋金並非必要條件。

▲蘇清泉在「核三廠延役公投」講演。（圖／民眾提供）

▲蘇清泉表示，若是核三真的那麼危險，工作人員早就跑光了。（圖／民眾提供）

此外，反核派質疑核三廠位在恆春斷層帶，羅富國為此出面釋疑，福島核災發生以後，全世界的核能管制機關，都要求核電廠針對地震、海嘯及颱風等天然災害進行重新評估，因此核三廠的重要安全設備，耐震度要求也提高了1.3G。

羅富國提到，民眾之所以會排斥、恐懼核能，是因為過去的教育根深蒂固，認為「核能跟核武有關」，以及覺得核能很危險。不過，過去核三廠大修時，他都會接觸燃料棒，雖然確實有些微輻射，但他接觸這麼久，也沒有變得畸形，或是出現其他變化，因為輕微輻射是在可控範圍內，對人體沒有影響。

至於核廢料的問題，羅富國解釋，核廢料有分高階、低階。在他退休以前，核三的乾式儲存場已在準備規劃，若是需要延役，乾式儲存場5、6年內要蓋好。因為核三廠用過燃料池，大約能再運轉5年，也可用來存放。若沒有將原先的燃料搬出來，會碰上與核一、核二一樣的情況，反應爐的燃料班不出來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金曲男星癌症復發　緊急動刀
快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜
網紅平溪放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了
U15首戰中華隊不敵韓國　胡冠威後援飆速147公里吸睛
快訊／80歲老夫妻雙亡！　陳屍屋內

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

網紅社群帳號無預警遭停權　郭國文酸數發部：只發揮「總機」功能

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴，不是想取得就能取得

文總前進大阪辦台灣文化祭湧破10萬人　阿部瑪利亞現身力挺

日本自民黨青年局長2天2訪蔣萬安　大讚「未來的總統候選人」

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

日自民黨青年局長率團訪台！將晉見賴清德　外交部：深化台日交流

朱立倫盧秀燕互誇　林俊憲喊精彩：高手出招！藍權力遊戲還沒結束

已2成村里長取得防災士證書　內政部補助地方拚年底全數通過

21歲官兵涉北車偷拍女性　空軍：依「刑懲併行」原則檢討重懲

網紅社群帳號無預警遭停權　郭國文酸數發部：只發揮「總機」功能

孫燕姿高雄開唱「請到五月天」！　遭爆凍齡秘訣：她有去微波一下

福斯「南美版Amarok皮卡車」預告2027登場！與大陸上汽集團合作開發

蕭翔文澳洲帕拉跆拳道賽雙金　世界排名躍升第二穩居亞洲第一

快訊／川普突發神秘貼文！　大票網友瘋猜

金曲男星「甲狀腺癌復發」急動刀！　爆19歲就罹癌：我的歌聽一首少一首

藍營屏東辦核三座談會　蘇清泉批郭智輝：嚴重失言失格

邵雨薇和妹出國「吃飯忘帶錢包」　遇好心人解圍怕被當詐騙

世大運後經常發燒　王冠閎領軍中華隊香港錦標賽奪12金

網紅十分鐵道放天燈被罰1萬！外國旅客震驚　市府、觀光署回應了

韓系豪華電動房車「悄悄退出美國市場」！去年只賣140輛官網已下架

偶遇 #柯震東 ！ 男友比女友還興奮吶XD

政治熱門新聞

柯文哲昔談核廢料　如「把肛門縫起來！跟你講好吃怎吞得下」

幕後／綠委們炸鍋提政院2大檢討　沒彈藥沒方向、反應跟不上節奏

內閣改組考慮納藍白、效仿阿扁小英時代？　賴清德反應曝

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

射了！中共運載火箭飛經我國防空識別區　國防部：國軍嚴密掌握

白委大離題質詢卓榮泰　不甩韓國瑜制止嗆「尊重我」就是要講完

普發1萬「長輩開戶變多了」　郵局緊盯防詐騙人頭戶

專訪／藍版南方四賤客爆紅　發想幕後曝光

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

白宮國安會前幕僚長「點名國民黨」　從根本削弱華府對台支持根基

公文檢討罷免被指造謠　王鴻薇2點回應

網紅社群帳號無預警遭停權　綠委酸數發部：只發揮「總機」功能

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

更多熱門

相關新聞

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

童子賢提派系為綠電開槍　莊瑞雄不忍了

和碩董事長童子賢今（17日）勸告民進黨立委莊瑞雄，如果為了綠電發生開槍、地方派系爭奪，那這就是地方政治不清廉，如果科技競爭能力不如別人、國家經濟衰退，就變成二流國家。對此，莊瑞雄回應，經濟發展固然重要，但核安與核廢料處理若避而不談，這樣的能源論述根本無法獲得人民認同。莊瑞雄更嗆，若把核廢料放在童子賢天母的14棟豪宅旁，「他搞不好是第一個反抗的人。」

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

黃國昌邀賴清德下周辯論核能　批：民進黨怯戰、像山頂洞人

經濟部長爭議不斷要被「切割」？

經濟部長爭議不斷要被「切割」？

勸告莊瑞雄　童子賢：國家因地方派系為綠電爭奪開槍就變二流

勸告莊瑞雄　童子賢：國家因地方派系為綠電爭奪開槍就變二流

美國、日本也重啟核電廠　國民黨喊話823挺核三延役

美國、日本也重啟核電廠　國民黨喊話823挺核三延役

關鍵字：

核三核三廠蘇清泉郭智輝新核能時代

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

23歲男「皮膚差」確診糖尿病！醫見2致命習慣搖頭

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

今變天！　「下最大」地區曝

女員工提離職慘遭性侵2次！老闆賠償不認罪

蔡依林「晚上9點半就睡覺」！實測3天成效超猛　

郭台銘現身了！打高爾夫球「白髮近況曝光」　

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

不只蔡英文去　超大咖天后躲觀眾席看江蕙

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

日女偶像曬上下班反差照！年紀曝光1.8萬人看傻

更多

最夯影音

更多

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面