台南做工行善團災後助修　29戶修繕進度曝光

▲台南做工行善志工冒雨協助西港區94歲獨居陳姓老人修繕屋頂，當晚天空出現彩虹，象徵希望。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲持續推動「做工行善團」協助弱勢修繕房屋，颱風「丹娜絲」過境後，行善團近日兵分多路投入災後復建，截至目前共規劃29戶修繕，已完成11戶、進行中15戶，勞工局輔導的「安心舜力安衛家族」核心企業新舜營造及彰化金主營造，以及營造業南區職業安全衛生促進會，也都回應市府「大水庫理論」，加入行善行列。

台南西港區一名94歲陳姓獨居老人，屋頂因風災破損滲水，生活堪憂。行善團於8月12日會勘後列為優先案，8月16日材料到貨，志工接連趕工，在飄雨與閃電中仍堅持施工，直到傍晚7點終於完工。當志工抬頭仰望，一道彩虹橫跨天空，彷彿給了自然的祝福，也象徵著風雨後的希望。

七股區則有一名79年次金姓低收入戶與哥哥相依為命，颱風後屋舍重創。自7月25日起由電器工會、泥水工會、電子機械加工工會到木工工會接力施工，今日再由油漆工會進場，正式完成行善團第302戶修繕。總工會並致贈床罩、枕頭，餐飲業工會贈送涼被與鍋子，林俊憲立委團隊也帶飲品慰勞志工，場面溫馨。

此外，西港區蘇姓低收戶一家五口，因屋頂全毀暫住鄰居家，行善團已完成拆除，將陸續施作屋頂、配電與天花板。後壁區七旬賴姓老翁獨力扶養兩名身障兒，生活困難，颱風造成屋頂與浴室損壞，電線裸露危險，行善團已進場拆除與埋設管線，後續將持續修繕。

勞工局長王鑫基表示，「做工行善團」房屋修繕已累計完成302戶，其中黃偉哲市長任內達221戶。他特別感謝志工及工會成員無私付出，也感謝家庭志工夫妻檔一同出勤，讓受災戶真切感受到社會的溫暖與支援。