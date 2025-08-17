　
地方 地方焦點

台南水道博物館結合高空繩索維護　百年古蹟重現光採

記者林東良／台南報導

擁有百年歷史的台南山上花園水道博物館，館內快濾桶室與送出唧筒室不僅是園區地標建築，也因挑高設計與宏偉結構成為熱門景點，然而隨著開園滿5年，建築高處照明與牆面維護成為一大挑戰，部分設備毀損、牆面堆積汙垢，館方特別引進高空繩索作業公司，專業技師宛如「蜘蛛人」攀升垂吊，替古蹟建築換燈、清理牆面，讓展館重現明亮風採。

台南山上花園水道博物館是國內唯一以水道系統為主題的國定古蹟。B館快濾桶室自1912年興建，內有14座由英國進口的快濾桶，空間挑高超過10公尺，無任何支撐柱，壯麗氣勢震撼人心。C館送出唧筒室更高達12公尺，內部設有四座大唧筒與天車，保存完整，這些高度帶來視覺震撼，也造成維修困難，尤其B館屋樑上的12盞照明燈已有半數故障，C館白牆則因清潔不易而遍佈汙痕。

館方原先考慮搭設鷹架處理，但因國定古蹟施工要求嚴謹，方案難以推動，最終決定採用高空繩索方式。工作人員垂降至指定區域作業，經過細緻更換燈泡與清理牆面，讓古蹟再度恢復開館時的光彩。

台南市立博物館館長何秋蓮表示，這次修復展現了「古蹟維護不僅依靠傳統工法，結合現代技術同樣能發揮成效」，未來將持續透過專業與創新，讓國定古蹟在安全保存下，延續歷史價值與文化風華。

更多新聞
