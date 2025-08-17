不是打英文！傳訊息「1種打法」她不解　網秒懂：不想切來切去

▲每個人打字的習慣都不太一樣。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的打字習慣不同，近日就有網友觀察到，她的朋友在打英文的時候，都會依照音來直翻成國字，讓她不解這是什麼心態？訊息變得更不容易看懂。貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「現代人打字都這樣嗎」為標題發文，提到她有個朋友都不好好打字，明明就是英文，結果卻依照音來翻成國字，像是nice就會打成「耐斯」。她對此實在感到納悶，這明明不是很難打的英文，這樣打是什麼心態？覺得可愛嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「朋友間聊天方便看得懂就好啊」、「有時候我覺得用中文打英文字滿有意思的，其實我認識的外國人也會這樣，單純只是好玩」、「why我都打歪」、「這樣打很可愛欸，我22y」、「還有歐給（OK），第一次看到的時候遲疑了一下」。

還有網友回應，「就單純懶的切輸入法」、「懶得切鍵盤而已，差滴」、「單純不想切換來切換去欸」、「我覺得這個還好，因為看起來就是他們不會所以才這樣拼，或是這樣就不用換鍵盤，不過我會比較不喜歡的，應該是明明中文就可以打的，硬要換很長的英文或是硬要切換成打得更累的」。話題引起討論。