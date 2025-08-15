　
女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴「不雅觀、帶壞小孩」傻了

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亮亨攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少大樓社區有泳池，住戶回家想游泳、玩水超方便。有男網友表示，女友本來就愛游泳，習慣直接換好泳裝、披著罩衫，直接搭電梯下樓去泳池。沒想到卻被管理員攔下，原因竟是有住戶反映「不要穿泳衣在公共區域走動」，甚至批評「這樣不雅觀、會帶壞小孩」，讓兩人都傻眼。

原PO在Dcard發文「女友直接穿泳裝去社區游泳池，被投訴」，社區泳池是招牌設施之一，女友本來就愛游泳，於是兩人同居後，女友幾乎三天兩頭就去泡水放鬆。

不過，女友習慣在家先換好泳裝、套上罩衫直接下樓。然而上週她剛到泳池門口，就被管理員叫住轉述有住戶投訴，「希望不要直接穿泳衣在社區公共區域走動，有人覺得不雅觀，還說會帶壞小孩」。

這讓他十分困惑，「請問這樣真的不行嗎？還是只有我社區太誇張？」他強調女友只是方便，不是刻意暴露，更不覺得這會影響小孩觀感。

不少網友看完都氣炸，直言「小孩只是幌子，怕的是她們男人的魂飛了」、「真正帶壞小孩的是3C產品」、「管好自己的老公才是真的」、「帶壞小孩（X）帶壞大媽鄰居的老公們（O）」、「社區沒有規定不能穿泳衣走動，保全只是例行轉述，有人想控制別人的生活方式才是真的問題。」

不過，也有人緩頰，「客觀來說是維護社區形象吧」、「這是服裝儀容和場域的問題，或是裸露限制女性的身體自主權的問題，要分開來談。就跟你不會去國家音樂廳穿拖鞋一樣。即使社區有游泳池，不代表穿泳衣在其他場域合適。」

08/14 全台詐欺最新數據

