生活

一個月賺4萬「想找兼職衝高收入」　網1原因搖頭：比賺錢重要

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO有意找兼差。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人除了正職工作之外，也會兼差，爭取多賺一點錢。近日就有網友發文表示，她的月薪是4萬元，因為覺得存錢存得慢，所以有意找兼職，大家有推薦什麼工作嗎？貼文曝光後，引起討論，不過就有不少網友覺得身體健康才是更重要的。

這名網友在Dcard上，以「大家下班都有找兼職嗎」為標題發文，提到她才剛出社會，目前的月薪是4萬元，因為她覺得自己的存錢速度很慢，所以有意找兼職。她透露，她上班的時間比較早，所以下班後還有很多時間可以運用。原PO也透露，她想要找彈性一點的兼職工作，大家有推薦的嗎？不知道其他人是否也有在下班時間安排兼職工作呢？

貼文曝光後，最熱門的留言內容寫道，「再過幾年你會發現身體是最重要的。」顯然有不少人認同這樣的說法。也有網友表示，「你時間很多可以去談戀愛或是去學習技術或知識或英文，去找兼職把自己弄那麼累幹嘛？你時間多不表示你體力多」、「健康比賺錢重要」。

另也有網友回應，「我有假日兼職，剛好看到一個月排3、4天的班，蠻適合這種不想每週假日都去上，但有空閒又想去的我」、「下班已經累成狗，都會先睡一下才起來做事，然後一天又過了」、「與其兼職不如多投資自己在身上，學一些程式語言或是外語，我認為兼職除了多存一點錢之外，真的毫無意義」、「把時間去學新技能，搞不好以後能賺大錢比去外面做兼職有利多了」、「覺得你想去就去！有的人想進修自己尋找方向或轉換跑道，有的人就是需要一筆多的薪資，沒什麼對錯」。

08/15 全台詐欺最新數據

