　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲CK內衣變成原PO的戰袍。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

CK內衣相當火紅，近日就有網友發文透露，男友非常喜歡她穿CK內衣，甚至會馬上有反應，但與此同時，她也想知道，CK內衣不就是運動內衣加上Logo而已嗎？CK內衣的魅力到底在哪裡？貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「CK內衣的魅力到底在哪」為標題發文，提到男友非常喜歡她穿CK內衣，甚至她才ㄧ穿上，對方就會馬上有反應。她坦言，自己不討厭男友這樣，只是很想知道，CK內衣不就只是運動內衣加上ㄧ排Logo而已嗎？蕾絲內衣明明就更性感，但男友還是最喜歡她穿CK內衣，久而久之，那也變成她的戰袍了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著還透露，兩人發生關係時，男友甚至會捨不得幫她脫掉內衣，CK內衣的魅力究竟在哪？她雖問過男友，但對方卻也說不出，只說覺得很色，是否有人能解惑？

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不懂，CK款式跟性感完全沾不上邊吧？為什麼男生那麼愛」、「真的超多男的都會問你會穿CK內衣嗎？非常問號」、「襯雪白肌膚的話，看起來滿滿健康、青春活力」、「就是看別人穿，然後想要自己女友穿」、「因為常看一些影片，通常都穿CK」、「不是CK有魅力，是你有魅力，CK只是加分而已，有的人穿CK會倒扣，但他們穿別牌可能又是加分」。

不過也有男網友直言，「我自己對於女友穿啥沒要求，只要是她就好」、「對我來說是不是CK根本無所謂，就是喜歡那種運動內衣的款式」、「從來不喜歡CK內衣，我是蕾絲派」、「我還是喜歡水手服」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／48歲男失聯！尋獲已成冰冷遺體
快訊／新北逆倫血案！男持刀追砍母親
才宣布取消演唱會　日女星3天後癌逝
7歲愛女解剖「舌頭咽喉不見」　等不及修復！母決定8／20火化
快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝
2女無罩逛夜市！「邊晃邊吃香腸」路人搶拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

卓榮泰普發1萬「青鳥大暴斃」？沈富雄酸：只是暫時厭食+失語

快訊／熱飆37.4度　11縣市「高溫警示」

台23線富里小天祥路段邊坡掛網　8／16起整點放行10分鐘

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

富士山頻傳亂象！遊客涼鞋攻頂、火山口倒立　本季已20起山難2死

快訊／台南48歲男失聯！嘉南大圳尋獲冰冷遺體　家屬心碎

普丁與川普會談的啟示　台灣不可忽視的風險訊號

又是台灣詐騙犯！日男「轉帳20次」被詐1億日圓　40歲台男遭逮

加拿大航空全面停飛！空服員72小時大罷工　每天影響13萬乘客

快訊／新北土城驚傳逆倫血案！男持刀追砍後自殘　母命危送醫

全台唯一！「一見雙雕」七股鹽山開展　胖鯊魚鯊西米Q萌登場

闢謠黃山迎客松是「塑膠假樹」　第19代守松人為國寶驗明正身　

雙和「急診護病比1:13」衛福部要查　院方二度聲明：人力符合標準

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

生活熱門新聞

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

成人展巧遇女同學「竟變超胸Coser」！比基尼裝扮嚇呆他

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：第一次知道

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！解放比基尼辣翻

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

男爬電塔拍照亡　李怡貞聯想到1事

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

更多熱門

相關新聞

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她！過來人1招解鎖

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她！過來人1招解鎖

「痛到受不了！」一名女網友透露，決定把第一次獻給現任男友，然而做足前戲也濕潤到出水，男友一進入就讓她痛到無法承受，尋求三家婦產科求診，就連吃放鬆的藥也無效。文章引發熱議，「我第一次當晚還痛到整夜沒睡」、「去泡了一次溫泉後就解鎖了」、「我換個人就沒問題了」。

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

女友穿泳衣跑社區泳池！被住戶投訴傻眼了

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

搭客運「開腿男貼大腿」她崩潰　大票有感怒

搭客運「開腿男貼大腿」她崩潰　大票有感怒

能接受男友「參加成人展嗎？」　網友吐實話

能接受男友「參加成人展嗎？」　網友吐實話

關鍵字：

CK內衣男友Dcard

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面