最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

▲CK內衣變成原PO的戰袍。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

CK內衣相當火紅，近日就有網友發文透露，男友非常喜歡她穿CK內衣，甚至會馬上有反應，但與此同時，她也想知道，CK內衣不就是運動內衣加上Logo而已嗎？CK內衣的魅力到底在哪裡？貼文曝光後，引起網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「CK內衣的魅力到底在哪」為標題發文，提到男友非常喜歡她穿CK內衣，甚至她才ㄧ穿上，對方就會馬上有反應。她坦言，自己不討厭男友這樣，只是很想知道，CK內衣不就只是運動內衣加上ㄧ排Logo而已嗎？蕾絲內衣明明就更性感，但男友還是最喜歡她穿CK內衣，久而久之，那也變成她的戰袍了。

原PO接著還透露，兩人發生關係時，男友甚至會捨不得幫她脫掉內衣，CK內衣的魅力究竟在哪？她雖問過男友，但對方卻也說不出，只說覺得很色，是否有人能解惑？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也不懂，CK款式跟性感完全沾不上邊吧？為什麼男生那麼愛」、「真的超多男的都會問你會穿CK內衣嗎？非常問號」、「襯雪白肌膚的話，看起來滿滿健康、青春活力」、「就是看別人穿，然後想要自己女友穿」、「因為常看一些影片，通常都穿CK」、「不是CK有魅力，是你有魅力，CK只是加分而已，有的人穿CK會倒扣，但他們穿別牌可能又是加分」。

不過也有男網友直言，「我自己對於女友穿啥沒要求，只要是她就好」、「對我來說是不是CK根本無所謂，就是喜歡那種運動內衣的款式」、「從來不喜歡CK內衣，我是蕾絲派」、「我還是喜歡水手服」。