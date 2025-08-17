　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

▲▼南韓首爾一棟公寓大樓17日上午發生火災。（圖／VCG）

▲南韓首爾一棟公寓大樓17日上午發生火災。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市麻浦區一棟20層樓的公寓大樓今（17）日上午發生一起嚴重的火災，赤紅色的火焰從14層樓的窗戶不斷竄出，畫面相當驚悚，消防當局緊急出動裝備和人力前往現場支援，80多名住戶緊急撤離，火災造成2人死亡、13人輕重傷的慘劇，大樓並未安裝消防灑水器。

根據《韓聯社》，南韓首爾市麻浦區倉前洞17日上午8時10分（台灣時間7時10分），民眾發現濃煙從公寓大樓竄出後報警，消防當局獲報後立即啟動第一階段，派出79輛消防車與裝備252名人力前往進行滅火與救援行動，並為現場一名傷者進行心肺復甦術（CPR），現場還發現另一名死者。

消防人員緊急疏散該棟公寓大樓89名住戶，目前傳出火災已造成2人死亡、13人輕重傷。消防當局指出，該名接受CPR的傷者為一名60多歲女性，然而在送醫搶救後仍不幸死亡，至於現場所發現的第一名死者為20多歲男性，兩人證實為住在同一戶的母子，而火勢就是從母子所住的該戶傳出。

▲▼南韓首爾一棟公寓大樓17日上午發生火災。（圖／VCG）

至於該戶另一名60多歲的男性居民則是自行脫困，他是2名死者的丈夫和父親。鄰居透露，在火災發生後，該名60多歲男子不斷心急如焚向其他人詢問，「請問你有看到我兒子嗎」。鄰居更表示，慘遭燒死的20多歲男性其實是附近某所知名大學的學生，不過目前仍未獲證實。

住在隔壁戶的70多歲申姓民眾表示，「我離開家門的時候，其他鄰居說他聽到巨大的『怦』聲響，然後冷氣室外機傳出火勢與濃煙。因為熱氣，就連我們家的門鎖也無法打開，女兒和2名孫子就這樣受困家門內超過一個小時。」

消防當局研判，火勢是從14樓竄出，且該棟公寓大樓1998年竣工，因此並未義務安裝消防灑水器。據悉，當年的南韓法規規定，只有16層以上的公共住宅，16樓以上的樓層才需義務安裝消防灑水器。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 7085 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
破世界紀錄！狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光
陸無印良品多家門市宣布閉店！　官方曝原因
「台菜廚神阿發師兒」爆老婆離家11個月！　至今不知去向
米可白姊住旅館「進廁所5秒玻璃突炸裂」！碎片插手昏倒
快訊／8縣市高溫警示！　台北飆37.3度
女開車墜80米深谷獲救　3天後卻葬火窟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

東京包租婆！母女月入40萬日元「竟住垃圾屋」　背後原因惹心酸

首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍殺「醫師爸」　藏屍爽玩1天才自首

當上班族太浪費！他聽老闆的話辭職創業　7年後「爽賺8700億」

川普失望藏不住！　專家剖析肢體語言「會談前後超反差」

美俄峰會細節外洩！房客撿走「川普機密文件」　贈普丁禮物曝光

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

【尖銳提問轟炸】記者狂問會停止殺害平民嗎？普丁反應曝光

【雙普會】川普普丁微笑握手！川普邀普丁共乘美國總統座車「野獸」

孫燕姿高雄開唱！憶當年兩座金曲獎

【颱風天揪夜唱】剛嗨完！24歲女騎回家 猛撞車尾人沒了QQ

「從片場帶回什麼紀念品」 玄彬放閃回：孫藝真＞＜

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

日36歲男跌水溝「離奇遭燙死」！　驚悚原因曝：整條都是高溫溫泉

川普棄停火推和平協議　分析：給普丁「1大優勢」輾壓烏克蘭

東京包租婆！母女月入40萬日元「竟住垃圾屋」　背後原因惹心酸

首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍殺「醫師爸」　藏屍爽玩1天才自首

當上班族太浪費！他聽老闆的話辭職創業　7年後「爽賺8700億」

川普失望藏不住！　專家剖析肢體語言「會談前後超反差」

美俄峰會細節外洩！房客撿走「川普機密文件」　贈普丁禮物曝光

民眾反映看不懂「車不讓人」標誌　屏東縣警局交通隊回應了

把衛生紙「丟馬桶沖掉」怕塞住！　環境部曝這4種不能丟

破世界紀錄！烏克蘭狙擊手「4公里外」一槍擊斃2俄兵　畫面曝光

WOOD TAIWAN 2026聚焦智慧木工與永續木藝　 8/18起開放報名

快訊／高雄19歲女與父吵架跑到岸邊吹海風　警消及時安撫勸回

史奈爾6局好投奪季第3勝　大谷貢獻2得分助道奇6比0完封教士重返國西龍頭

呂秀蓮籲賴清德辭黨主席、跨黨派組閣　民眾黨諷：他可能講得聽嗎？

上班聊天爆口角！台南男貨車內拿美工刀　朝同事攻擊劃傷手指

「晝夜共存」太夢幻！傍晚天空一分為二　日網友拍下奇蹟瞬間

豐年祭輪番上陣！徐榛蔚一天趕6場同樂　期盼青年回鄉接棒

岳虹自嘲「我的都是病床」　喊話編劇：我也可以很騷

國際熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

女老師「緊身穿搭」　網批：學生無法專心

普丁：烏撤出頓內茨克　就停止南部攻勢

法官慘死街頭！　「陰莖塞口中」案情曝

日棕熊奪命！友拚死救援　父痛揭最後訊息

川普勸拒割地：俄羅斯是大國但烏克蘭不是

全球第二女富豪是她！　身價近3兆台幣

川普曝與普丁大致同意「終戰1條件」

川普失望藏不住　專家剖析肢體語言

川普又變！　促俄烏「和平協議」而非停火

專職小三！　辣網美幫測忠誠度訂單爆滿

驚世夫妻與「三人行」情人屍體同住

輝達親兒子！　九成持股押注CoreWeave

更多熱門

相關新聞

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

日本逆倫血案！15歲少年亂刀砍死「醫師爸」

日本群馬縣桐生市發生一起駭人案件，一名年僅15歲的國中三年級少年，涉嫌在家中持刀殺害48歲醫師父親，隔日才主動向警方自首。而在他行兇到自首的這段時間，竟然若無其事和朋友外出玩樂。兇嫌父親則因為全身遭砍數十刀，出血性休克死亡。

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

一通電話賠上積蓄　男憐憫之心換妻子離家

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

女墜北宜深谷逃死　3天後卻命喪火場

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

東京男遭棕熊攻擊「死因曝光」！

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

北韓路邊隨機抓「大奶妹」　非天然就抓去關

關鍵字：

日韓要聞南韓首爾火災公寓麻浦區

讀者迴響

熱門新聞

菲選美皇后遭綁架　4天後遺體漂浮在海上

「韓籍啦啦隊女神」騎軍旗惹議　道歉認不懂台禁忌

妻遊日腦出血砸255萬救援　網齊推1保險

今變天！　「下最大」地區曝

鬼門開倒數！　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

桃警動員上百員警「雷霆除暴」掃蕩　密室逮泰籍辣妹坐檯

土城逆倫命案！妻洗完澡見母子倒血泊崩潰

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被載到摩鐵性侵3次拍片

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

這3國家狂買台灣機車！最大買家曝光

電梯3房租不出去「房東降3000元」仍沒用！內行曝原因

金曲獎挨轟　張清芳震撼宣布：再也不頒獎

普丁提停火6條件　烏須割地6600平方公里

AJ哥公開切割賓賓哥！直播崩潰揭家人遭恐嚇

更多

最夯影音

更多

【富邦三本柱合體】 #李珠珢 #李雅英 #南珉貞 C位牛仔吊帶太犯規啦❤

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

【《台灣尚勇》紅到日本】高中啦啦隊熱唱全場超嗨！

李多慧在台願望+2 「買車＋獲得台灣身分證」

日本妹走繩超厲害！扮 #約兒 繩上跳躍 #間諜家家酒 #走繩 #Slackline

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面