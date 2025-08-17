首爾公寓大樓火災！14樓竄火舌「母子慘燒死」　父親奔逃焦急尋子

▲南韓首爾一棟公寓大樓17日上午發生火災。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市麻浦區一棟20層樓的公寓大樓今（17）日上午發生一起嚴重的火災，赤紅色的火焰從14層樓的窗戶不斷竄出，畫面相當驚悚，消防當局緊急出動裝備和人力前往現場支援，80多名住戶緊急撤離，火災造成2人死亡、13人輕重傷的慘劇，大樓並未安裝消防灑水器。

根據《韓聯社》，南韓首爾市麻浦區倉前洞17日上午8時10分（台灣時間7時10分），民眾發現濃煙從公寓大樓竄出後報警，消防當局獲報後立即啟動第一階段，派出79輛消防車與裝備252名人力前往進行滅火與救援行動，並為現場一名傷者進行心肺復甦術（CPR），現場還發現另一名死者。

消防人員緊急疏散該棟公寓大樓89名住戶，目前傳出火災已造成2人死亡、13人輕重傷。消防當局指出，該名接受CPR的傷者為一名60多歲女性，然而在送醫搶救後仍不幸死亡，至於現場所發現的第一名死者為20多歲男性，兩人證實為住在同一戶的母子，而火勢就是從母子所住的該戶傳出。

至於該戶另一名60多歲的男性居民則是自行脫困，他是2名死者的丈夫和父親。鄰居透露，在火災發生後，該名60多歲男子不斷心急如焚向其他人詢問，「請問你有看到我兒子嗎」。鄰居更表示，慘遭燒死的20多歲男性其實是附近某所知名大學的學生，不過目前仍未獲證實。

住在隔壁戶的70多歲申姓民眾表示，「我離開家門的時候，其他鄰居說他聽到巨大的『怦』聲響，然後冷氣室外機傳出火勢與濃煙。因為熱氣，就連我們家的門鎖也無法打開，女兒和2名孫子就這樣受困家門內超過一個小時。」

消防當局研判，火勢是從14樓竄出，且該棟公寓大樓1998年竣工，因此並未義務安裝消防灑水器。據悉，當年的南韓法規規定，只有16層以上的公共住宅，16樓以上的樓層才需義務安裝消防灑水器。