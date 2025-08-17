　
國際

一通電話賠上退休積蓄！67歲男動憐憫之心　換得妻子離家出走

一通電話賠上退休積蓄！67歲男動憐憫之心　換得妻子離家出走

▲67歲的高橋良夫因為收留無業又生病的弟弟，快花光畢生積蓄。（示意圖／Photo AC）

圖文／CTWANT

67歲的高橋良夫（化名）原本過著許多人稱羨的退休生活。長年在地方一家中型企業任職，退休後擁有約2500萬日圓（約新台幣500萬元）的積蓄，每月還可領取22萬日圓（約新台幣4.4萬元）的年金收入。他與68歲的妻子冴子（化名）過著安穩的生活，偶爾外出旅行、享受外食，日子雖不奢華，卻也自在安穩。

然而，一通突如其來的電話改變了一切。打來的是高橋的弟弟啟（化名，58歲），電話那頭傳來顫抖又急促的聲音：「我最近頭痛得很厲害，連站都站不穩……醫生也查不出原因，我真的快撐不下去了。」

弟弟長年打零工，沒有固定工作、無積蓄、無伴侶，也沒有住所，長期過著社會邊緣人的生活。高橋與妻子討論後，決定讓弟弟搬進家中共同生活，期望能提供必要的照顧與支援。

但理想與現實的落差很快浮現。弟弟搬入的第一週，高橋便前往市政府，希望替弟弟申請生活與醫療上的補助，卻被告知由於存在「親屬扶養義務」，政府建議應先由家屬提供支援。這項制度讓高橋措手不及，也成為日後經濟壓力不斷累積的開端。

家庭支出迅速飆升，不僅三人份的伙食與水電開銷翻倍，弟弟還頻繁看診，每月就醫兩至三次，自費藥品與保健食品更是接連不斷。高橋每次面對弟弟的要求幾乎無力拒絕，積蓄開始加速流失。看在妻子冴子眼中，既心疼又無奈，不滿情緒隨著日子累積，最終選擇離家出走，留下高橋與弟弟兩人。

對此，有社福專家提醒，遇到親人突發困難雖令人同情，但應避免一味給予金援，建議及早尋求外部資源協助，例如地方政府提供的就業輔導、醫療補助方案，或社區支援中心的介入協商。更重要的是，家中應明確劃定支援範圍與時限，避免最初的「協助」變成長期的「拖累」。

