東京包租婆！母女月入40萬日元「竟住垃圾屋」　背後原因惹心酸

▲日本東京一對母女收入優渥，卻住在「垃圾屋」裡。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

日本東京一對母女家境優渥，不僅住在高級地段的豪宅裡，還能靠著租金過活，但儘管月收入超過40萬日元，住處卻是髒亂不堪的「垃圾屋」，因為2人在痛失丈夫與父親之後，徹底失去了生活重心。

日本節目「跟拍到你家」（家、ついて行ってイイですか？）某一集，在東京下北澤採訪到83歲與47歲的田中母女，最近又掀起媒體討論。

母女倆一共擁有7戶公寓，並且把其中3戶出租維生，每月大約可以獲得40萬日元收入，儘管如此，2人的住處卻淪為垃圾屋。只見屋內堆滿未拆封包裹，書本、罐頭、購物袋、垃圾堆積如山，調味料與餐具散亂，電鍋故障、食物過期腐爛，甚至發出惡臭。

Japan mum-daughter duo live in rubbish-filled home despite US$2,700 rent income https://t.co/mfaZQWQWO7 — South China Morning Post (@SCMPNews) August 13, 2025

事實上，「垃圾屋」的嚴重髒亂程度，已經完全看不到地板，門僅能勉強推開一條縫隙，母女倆卻能夠自在地蜷縮在雜物之中休息或睡覺。

母女倆經常點外送，在公共澡堂洗澡，並且靠著自助洗衣店清洗衣服。她們坦言厭倦了住在垃圾堆裡的生活，但儘管有時會下定決心打掃，但往往整理到一半就放棄了。

原來，母親出身富裕家庭，與從事教育工作的丈夫結婚後，全家人都過著優渥的生活，甚至經常出國旅行。女兒回憶，「父親很顧家，還會下廚，有傭人處理家務，我們還有養狗，家庭很幸福。」

不過，節目錄製3年前，男主人不幸去世，其他手足結婚後也紛紛搬走，只剩母女倆相依為命，但她們卻頓失人生方向。女兒坦言，「不是不想改變，而是不知從何開始。」