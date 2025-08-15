　
社會 社會焦點 保障人權

台南老店「文章牛肉湯」違建　經拆除解除列管換緩刑罰10萬

▲▼ 台南知名老店文章牛肉湯爆出違建風波。（圖／翻攝自Google地圖）

▲台南知名老店文章牛肉湯違建，上訴後處拘役55日。（圖／翻攝自Google地圖）

記者劉人豪／台南報導

老饕到台南必吃的知名老店「文章牛肉湯」，因建物屬違建，市府二度勒令停工，店家老闆的莊姓妻子卻執意施工，一審遭台南地院依違反建築法判刑3月、得易科罰金。案經上訴，考量違章建築物拆除，處拘役55日，緩刑2年，向公庫支付10萬元。

判決指出，莊女在未獲申請主管建築機關之審查許可並發給建造執照的情況下，於2023年9月11日擅自在文章牛肉店總店屋前增建一層及屋後增建兩層鋼鐵構造的違章建築，台南市府認定違建，隔天便發函勒令停工。

然莊女收下通知單後卻又擅自復工，台南市府工務局於2024年1月2日二度勒令停工，莊女經2次制止後，仍繼續雇工進行施工，直到1月30日工務局再度派員到現場查看時，發現建物依舊在施工，故函送警方偵辦。

檢方轟莊女欠缺法治觀念，漠視法令規範及公權力之執行，且偵查中原本否認收取2次停工通知單，也沒看到現場公告，被抓到通知單上有本人簽名後，莊女才坦承此事，起訴並請求不宜宣告緩刑。台南地院考量莊女尚知坦承犯行，犯後態度均非惡劣，且先前無犯罪前科，依建築法第九十三條之非法復工經制止不從罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

上訴後，莊女坦承犯罪，且已將本案違章建築物拆除，並經台南市政府工務局解除列管，犯後態度良好， 法院改判拘役55日，緩刑2年，向公庫支付10萬元。

