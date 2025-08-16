　
    • 　
>
地方焦點

金門金湃節市集登場！史奴比擔任一日店長　大小朋友fun開玩

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

▲金門金湃節市集登場，史奴比擔任一日店長。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

抓住暑假尾聲，就到昇恆昌金湖廣場！為豐富在地鄉親及遊客的夏日體驗，金湖廣場今（16）日起一連兩天在廣場外空地首度舉辦期間限定的「金湃節市集」，結合美食餐車、風獅爺文化攤位、奇幻魔術秀，還有大小朋友都喜歡的史努比（Snoopy）擔任一日店長，現場氣氛歡樂，成為金門最嗨的避暑勝地。

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

暑假接近尾聲，響應2025金門親子嘉年華，金湖廣場以「在地共好、樂遊金湖」為主題趁勝追擊舉辦「金湃節市集」，不僅有烏克麗麗、魔術秀、小丑折氣球等舞台表演，還有餐車、美食、文創商品近30個攤位，一邊看表演，也能大飽口福，最讓民眾驚呼的，莫過於人氣超夯的史努比（Snoopy）現身與大家同樂，包括金門縣副縣長李文良、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、金門縣政府觀光處長許績鑫等貴賓也到場共襄盛舉。

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

李文良致詞表示，市集不僅邀請「國際巨星」史努比（Snoopy），也邀請在地、文創攤位等豐富活動內涵，創造地方特色，誠摯邀請在地鄉親、兩岸三地遊客到金湖廣場體驗在地、國際化的活動；此外，金門親子嘉年華活動持續中，也邀請民眾帶著全家大小一同體驗拍照打卡、送好禮活動。

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

金湖廣場經理劉雅均表示，金湖廣場在地經營十年，致力於提供在地民眾和觀光客多元的歡樂體驗及服務，金湃節市集結合金門特色文化、美食攤位、親子互動，期盼活動不僅能促進在地交流，也為金門的夏日觀光注入更多活力與創意，讓大小朋友在金湖廣場留下最歡樂的回憶。

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

「金湃節市集」現場還有描繪風獅爺、尋找風獅爺的文化攤位，完成任務分別可以獲得限量的市集券、風獅爺購物袋，吸引大小朋友同樂；民眾憑當日消費發票還可獲得限量市集折價券、金湃節賓果卡，連滿一條線不僅可加碼獲得抽獎券、連滿兩條線就能獲500元商品抵用券，數量有限，不能錯過。

▲▼ 金門金湃節市集登場。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

