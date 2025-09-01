　
中華電信外包工作船「金門外海絞網」失去動力　遭中國漁船圍困求償

▲▼國籍工作船金門外海絞網動彈不得。（圖／記者林名揚翻攝）

▲我國工作船金門外海絞網，遭中國漁船包圍求償。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、趙蔡州／綜合報導

我國一艘工作船8月31日在金門料羅港東南方8.3浬處海域（禁限制水域線外3.1浬）作業時，意外跟中國籍漁船發生絞網且失去動力，被中國漁船圍困並索討賠償。海巡署接獲通報後，立刻派遣巡防艇前往處理，協助雙方和平解決絞網糾紛，並將工作船安全拖回料羅港。

發生事故的工作船是中華電信委託「全球測繪科技股份有限公司」前往金門海域進行地貌探測，不料工作船8月31日在料羅港東南方8.3浬處海域作業時，意外跟中國籍漁船發生絞網且失去動力，儘管事發地點位於限制水域範圍外，海巡署基於保護國人船舶安全，迅速派遣巡防艇趕到現場。

海巡署人員前往過程中，偵獲中國海警船也從廈門出航往事發地點前進，顯然中國漁船亦向中國海警報案，海巡署巡防艇立即採取必要戒護措施，待工作船與2艘中國漁船協商達成和解後，立刻透過無線電對駛近的中國海警船表示「案屬船舶海事糾紛，雙方已達成民事和解，請其勿對我船舶進行任何干擾」。

海巡署表示，全案經巡防艇確認雙方已簽立和解書且無人員受傷後，由PP-10083巡防艇將工作船安全拖返料羅港，航程中未受中國海警干擾。海巡署呼籲，民眾如在海上遇有緊急危難，請立即撥打118海巡專線電話報案，海巡單位將於第一時間派艇前往處理，以確保國人生命財產安全。

08/31 全台詐欺最新數據

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

中壢大火5死時間軸曝　媳婦05:29call公公求救

桃園市中壢區龍安街一處民宅今(31日)發生大火釀5死。據了解，黃姓媳婦以及4名孩童當時睡在3樓，媳婦率先發現火勢，但已來不及帶孩子逃生，只能在5時29分打電話給2樓公公求救，然而3分鐘內公公雖拿滅火器試圖上樓救援、鄰居也立即打119求援，但因屋內都是木製裝潢，火勢迅速蔓延，5人最後仍不幸葬身火窟。

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

「債務整合辦貸款」他衝銀行匯款險遭詐

金門暗夜「火燒埔」！火勢一度逼近住家

金門暗夜「火燒埔」！火勢一度逼近住家

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長二審刑期加倍

4海巡登船檢查遭「強行載出海」　誇張船長二審刑期加倍

10國「世界級美女」齊聚金門！莒光樓前秀美腿

10國「世界級美女」齊聚金門！莒光樓前秀美腿

