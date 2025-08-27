「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

▲全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接開學季到來，全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等，即日起至9月25日超過30件品項，橫跨家庭與寵物品項，推出最低49折起就能免運到家。

全聯此波「卡通總動員」結合開學季及萌寵商機，瞄準學生、親子、寵物三大族群，讓會員以優惠價一次補齊生活好物，回顧往年的寶可夢、蠟筆小新等購換活動超夯，開發聯名品項上以主要客群喜愛廚房家電、小物、療癒IP商品、實用性高做為預購項目。

▲「寶可夢」聯名BRUNO廚房小家電。（圖／業者提供）

其中「寶可夢」聯名BRUNO廚房小家電，推出「多功能電烤盤」可煎、烤、炒、煮，一機多用，並附6種寶可夢造型壓紋烤盤，原價5,280元，會員50點加3,580元即可換購。「單板熱壓三明治機」能在吐司上壓印寶可夢圖樣，原價2,980元，會員10點加1,799元即可入手。

▲寶可夢「單板熱壓三明治機」能在吐司上壓印寶可夢圖樣。（圖／業者提供）



日常生活用品聯名迪士尼，有「奇奇蒂蒂陶瓷碗2入組」會員價269元、「奇奇蒂蒂不鏽鋼餐具4件組」會員價339元、「史迪奇立體造型洗衣籃」原價850元，會員價569元、「史迪奇聲光嚕嚕車」會員價1,419元、「史迪奇隧道帳篷」會員價1,170元、「史迪奇攜帶型折疊椅」會員價429元。

寵物用品與「蠟筆小新」聯名設計，像是「小白造型寵物窩」1,380元、還有「廣志的臭襪子寵物藏食玩具＋逗貓棒」，將廣志經典臭襪子做成寵物藏食玩具，主人看了笑翻，毛小孩玩到翻，有趣好玩，娛樂性爆表，會員價550元；「蠟筆小新寵物背包胸背／牽繩套組」會員價1,600元。

史努比粉絲最愛的PEANUTS系列，也推出多款毛孩用品、居家裝飾，「房子貓抓板」會員價1,290元；「房子寵物窩」紅屋頂或彩虹屋頂版本，會員價2,900元；「春遊寵物沙發」會員價1,900元，適合居家小憩或戶外曬太陽。

●全家 X 人氣IP禮盒

全家便利商店實體店鋪，近來開賣百款中秋禮盒，除了經典款，「萌趣聯名」系列也有多款人氣IP，集結蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、史努比、彼得兔、卡娜赫拉等肖像。

像是「蠟筆小新彩繪鳳梨酥」以趣味外盒搭配酸甜鳳梨酥，外觀萌趣討喜；另有「英記餅家史努比經典禮盒」、「比得兔厚燒海苔蛋捲」、「寶可夢脆脆燒禮盒」等，兼具實用與收藏。

▼全家推出聯名中秋禮盒。（圖／業者提供）