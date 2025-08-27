　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

▲▼全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

▲全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接開學季到來，全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等，即日起至9月25日超過30件品項，橫跨家庭與寵物品項，推出最低49折起就能免運到家。

全聯此波「卡通總動員」結合開學季及萌寵商機，瞄準學生、親子、寵物三大族群，讓會員以優惠價一次補齊生活好物，回顧往年的寶可夢、蠟筆小新等購換活動超夯，開發聯名品項上以主要客群喜愛廚房家電、小物、療癒IP商品、實用性高做為預購項目。

▲▼全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

▲「寶可夢」聯名BRUNO廚房小家電。（圖／業者提供）

其中「寶可夢」聯名BRUNO廚房小家電，推出「多功能電烤盤」可煎、烤、炒、煮，一機多用，並附6種寶可夢造型壓紋烤盤，原價5,280元，會員50點加3,580元即可換購。「單板熱壓三明治機」能在吐司上壓印寶可夢圖樣，原價2,980元，會員10點加1,799元即可入手。

▲▼全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

▲寶可夢「單板熱壓三明治機」能在吐司上壓印寶可夢圖樣。（圖／業者提供）

日常生活用品聯名迪士尼，有「奇奇蒂蒂陶瓷碗2入組」會員價269元、「奇奇蒂蒂不鏽鋼餐具4件組」會員價339元、「史迪奇立體造型洗衣籃」原價850元，會員價569元、「史迪奇聲光嚕嚕車」會員價1,419元、「史迪奇隧道帳篷」會員價1,170元、「史迪奇攜帶型折疊椅」會員價429元。

寵物用品與「蠟筆小新」聯名設計，像是「小白造型寵物窩」1,380元、還有「廣志的臭襪子寵物藏食玩具＋逗貓棒」，將廣志經典臭襪子做成寵物藏食玩具，主人看了笑翻，毛小孩玩到翻，有趣好玩，娛樂性爆表，會員價550元；「蠟筆小新寵物背包胸背／牽繩套組」會員價1,600元。

▲▼全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

▲全聯推出「卡通總動員」會員預購，集結多個超人氣IP，寶可夢、史迪奇、奇奇蒂蒂、蠟筆小新、史努比等生活周邊。（圖／業者提供）

史努比粉絲最愛的PEANUTS系列，也推出多款毛孩用品、居家裝飾，「房子貓抓板」會員價1,290元；「房子寵物窩」紅屋頂或彩虹屋頂版本，會員價2,900元；「春遊寵物沙發」會員價1,900元，適合居家小憩或戶外曬太陽。

●全家 X 人氣IP禮盒

全家便利商店實體店鋪，近來開賣百款中秋禮盒，除了經典款，「萌趣聯名」系列也有多款人氣IP，集結蠟筆小新、寶可夢、迪士尼、史努比、彼得兔、卡娜赫拉等肖像。

像是「蠟筆小新彩繪鳳梨酥」以趣味外盒搭配酸甜鳳梨酥，外觀萌趣討喜；另有「英記餅家史努比經典禮盒」、「比得兔厚燒海苔蛋捲」、「寶可夢脆脆燒禮盒」等，兼具實用與收藏。

▼全家推出聯名中秋禮盒。（圖／業者提供）

你可能想看

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝典林表態參選國民黨主席！
快訊／高雄大停水39hrs　15.8萬戶受影響
民進黨務主管也大改組　賴清德宣布4新人事
快訊／將卸任衛福部長　邱泰源神情輕鬆：政務官就是要配合調整
快訊／李洋正式接任運動部長　揭6大政策重點
30多歲男推包皮卡住　龜頭「腫成杏鮑菇」險壞死
李千娜簽下21歲正妹女兒　不下禁愛令「早婚也可以」
獨／女狂粉騷擾曹雅雯沒錢交保　限制住居旅館距髮廊僅300公尺
快訊／19歲男大生戲水失蹤　遺體尋獲了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

「廣志臭襪子」變毛孩玩具！全聯蠟筆小新、寶可夢周邊最低49折

超商零食、冰品飲料「買1送1」　中元普渡優惠一次看

【廣編】大摩築光大師系列Luminary No.3 2025　壓軸鉅作

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠　雞塊加1元多1件

傳奇蔘香稀罕再現！金高厚蔘風味低調開賣　網友驚：有蔘魂附體

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠　美式拿鐵任選下殺

中元普渡別再買泡麵！營養師推薦「奇異果」吉利又健康

7-11買香蕉送「告白筆」20分鐘浮現！新品香蕉醇厚乳「買2送2」

全家開賣陳耀訓新品！「寶可夢、蠟筆小新」聯名中秋禮盒齊發

台東最美星空音樂會最終章　綠島人權紀念公園浪漫壓軸登場

Mortlach慕赫16年聯手米其林餐廳「斑泊」　放膽造藝呈現跨界餐桌美學 

受刑人脫獄友褲子性侵未遂　強辯「對我拋媚眼」下場曝

大陸A股新「股王」！　寒武紀盤中價1464.98元一度擠下貴州茅台

冷氣調26度「有開等於沒開」？一票人搖頭：溫度再低會太冷

泡麵沒煮吃下肚「一口氣吞3包」　埃及13歲少年劇烈腹痛亡

台鐵9座秘境小站打卡抽獎　8/29加碼推名片式月台票

快訊／謝典林表態參選國民黨主席！　「我保護盧秀燕平安下莊」

美網／球王辛納首輪直落3過關　喊話：身體狀態很好

71歲退休阿北當車手「打發時間」月薪31K　收款280萬這下慘了

【知法犯法】土耳其交通部長「飆速225公里」下場慘曝

消費熱門新聞

雪糕、泡麵「買1送1」！超商連5天優惠

超商七夕咖啡優惠來了！全家7杯299元、7-11多杯520

美式賣場爆款沐浴乳現折100元！網友搶囤

炸雞、薯條「買1送1」！速食店推限時優惠

漢堡王限時3天小華堡買1送1

7-11咖啡寄杯最多省360元！超商周一推優惠　全家兩杯55折

全家零食、冰品飲料「買1送1」

繼光香香雞X坂本日常第2波聯名先看

7-11買香蕉送「告白筆」　焦皮寫字20分鐘浮現

全家開賣陳耀訓新品！200款中秋禮盒齊發

綠巨人玉米粒「金吉粒」拜出財運、好人緣、好健康

橘色瓶身美到犯規「瓶裝茶界新精品」入手就回不去了

寵物客製婚戒正夯！

三商炸雞百元炸雞七夕快閃6天

更多熱門

相關新聞

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家零食、冰品飲料「買1送1」

全家便利商店迎接中元普渡倒數10天，線上線下火力全開，結合周末「康康5」多項零食、冰品飲料買1送1、加10元多一件、任選兩件79折、三件75折、飲品第二件4折等多重選擇，滿足拜拜清單與日常囤貨需求；此外還攜手三麗鷗、迪士尼《星際寶貝》史迪奇等推出超萌福箱。

《寶可夢Z-A》驚變恐怖片？

《寶可夢Z-A》驚變恐怖片？

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

全家聯名蠟筆小新推3款鮮食！隨機送超萌小物

王品3燒肉品牌聯名蠟筆小新送周邊

王品3燒肉品牌聯名蠟筆小新送周邊

大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋　10／15生效

大全聯刷卡縮水第一槍！玉山銀取消現金回饋　10／15生效

關鍵字：

全聯史努比寶可夢蠟筆小新奇奇蒂蒂史迪奇

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

可能有雙颱！　最新預測曝

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面