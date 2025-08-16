台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

▲蔡姓員警（左1白衣者）7月間酒駕追撞賓士。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市前和平警分局蔡姓員警，7月間於休假日朋友聚會後竟酒駕，在潭子區追撞前方停等紅燈的白色賓士，害車內的孕婦、孩童受到驚嚇，蔡員還一度想私了。台中市警局對蔡施以1大過並調職處分，近日台中地檢署也依公共危險罪嫌將他起訴。

檢警調查，蔡員（34歲）案發時任職和平警分局谷關派出所，7月11日晚間8時許於台中市北屯區喝啤酒、威士忌，結束後開車返家，途中行經潭子區圓通南路、復興路2段路口，於晚間9時42分追撞前方由陳姓男子駕駛的白色賓士，警方到場測得蔡員酒精濃度達每公升0.76毫克。

據悉，當時賓士車內除了駕駛陳男（45歲），還有他產期將至的林姓妻子與1名國小兒子，車子挨撞後林女大叫一聲，跟兒子都受到驚嚇，林女說，她嚇到「差點原地生產」，幸好全家人都沒受傷。

▲▼白色賓士遭蔡員追撞。（圖／民眾提供）



林女還說，車禍後對方（蔡員）問他丈夫能不能私下解決、要不要送他們去醫院，但丈夫堅持報警，警方到場後測到蔡明顯酒測。

檢方偵訊時，蔡對酒駕肇事坦承不諱，並有酒測、行車記錄器畫面可佐，台中地檢署依公共危險罪嫌將蔡起訴，向台中地院聲請簡易判決。