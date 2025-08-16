　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲蔡姓員警（左1白衣者）7月間酒駕追撞賓士。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市前和平警分局蔡姓員警，7月間於休假日朋友聚會後竟酒駕，在潭子區追撞前方停等紅燈的白色賓士，害車內的孕婦、孩童受到驚嚇，蔡員還一度想私了。台中市警局對蔡施以1大過並調職處分，近日台中地檢署也依公共危險罪嫌將他起訴。

檢警調查，蔡員（34歲）案發時任職和平警分局谷關派出所，7月11日晚間8時許於台中市北屯區喝啤酒、威士忌，結束後開車返家，途中行經潭子區圓通南路、復興路2段路口，於晚間9時42分追撞前方由陳姓男子駕駛的白色賓士，警方到場測得蔡員酒精濃度達每公升0.76毫克。

據悉，當時賓士車內除了駕駛陳男（45歲），還有他產期將至的林姓妻子與1名國小兒子，車子挨撞後林女大叫一聲，跟兒子都受到驚嚇，林女說，她嚇到「差點原地生產」，幸好全家人都沒受傷。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼白色賓士遭蔡員追撞。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

林女還說，車禍後對方（蔡員）問他丈夫能不能私下解決、要不要送他們去醫院，但丈夫堅持報警，警方到場後測到蔡明顯酒測。

檢方偵訊時，蔡對酒駕肇事坦承不諱，並有酒測、行車記錄器畫面可佐，台中地檢署依公共危險罪嫌將蔡起訴，向台中地院聲請簡易判決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門
Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全
24歲女騎車慘死！恐怖瞬間曝
下周可能又有颱風　2低壓系統發展中
台2.5億大廠突宣告停業！　無力繼續經營
情侶吵架　19歲女友搶刀誤拍...他噴血慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

快訊／北投民宅竄火！9旬老婦一度受困屋內　嗆傷送醫

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車返家　猛撞廂型車尾慘死畫面曝

暗戀男「氣氛來了」深情親眉心！女神翻臉提告　法官：妳默許

詐團來不及領走3萬贓款　人頭戶男獲緩刑2年

陸男網購快艇偷渡！離奇理由曝　帶兒來台念書「看有無出路」

情侶吵架男「彈簧刀抵胸口」　19歲女友搶刀誤拍...害噴血慘死

台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

快訊／高雄媽祖港橋旁前鎮河驚傳落水　24歲妙齡女獲救送醫

酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

快訊／北投民宅竄火！9旬老婦一度受困屋內　嗆傷送醫

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車返家　猛撞廂型車尾慘死畫面曝

暗戀男「氣氛來了」深情親眉心！女神翻臉提告　法官：妳默許

詐團來不及領走3萬贓款　人頭戶男獲緩刑2年

陸男網購快艇偷渡！離奇理由曝　帶兒來台念書「看有無出路」

情侶吵架男「彈簧刀抵胸口」　19歲女友搶刀誤拍...害噴血慘死

台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

快訊／高雄媽祖港橋旁前鎮河驚傳落水　24歲妙齡女獲救送醫

酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

陳傑鳴／履保不是護身符　注意三點降低風險

直接給整盤台式泡菜超阿莎力！台南隱藏版臭豆腐每天只賣4小時

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

何欣純率台中黨團總動員　陪台中3罷團掃街催同意票

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

勇士與庫明加「重啟談判」　傳想要對球員更友善合約

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫曝「器官供血不足」恐有生命危險

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：現在才知道！一票苦主踩雷

王毅稱日本把台灣歸還中國　外交部斥曲解史實：互不隸屬是客觀事實

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

社會熱門新聞

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

南橫墜谷「倖存少年」暫由生父照顧　親友：2人生疏

詐欺犯出監狂炫　北監不給他假釋了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

桃園男酒後駕車肇禍！撞死同向騎士遭起訴

更多熱門

相關新聞

酒駕6犯男要關半年急求情　法官打臉

酒駕6犯男要關半年急求情　法官打臉

許姓男子去年11月間因第6次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，必須入監執行；他自認確實已經戒酒，也願意認真工作繳交罰鍰，因而決定向法院聲明異議，希望法官能做出最適當的裁決。不過，台南地院法官日前審理之後，裁定駁回許男的請求。

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

皇普砸13億買下大雅在地20年超市　曝：租約剩2年

關鍵字：

警員酒駕孕婦台中公共危險

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

國產「MG G50 Plus」MPV試駕

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面