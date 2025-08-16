酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子去年11月間因第6次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，必須入監執行；他自認確實已經戒酒，也願意認真工作繳交罰鍰，因而決定向法院聲明異議，希望法官能做出最適當的裁決。不過，台南地院法官日前審理之後，裁定駁回許男的請求。

▲許男第6次酒駕被抓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

許男在判決書中主張，舊法5年內觸犯3次就不給罰鍰或易服勞動，在本案發生之前，他上一次酒駕是在2016年，刑責也已經在2018年執行完畢，所以希望法官能從新從輕的條款裁處；此外，他目前已經確實戒酒，也願意好好工作繳交罰鍰和欠款，以他的年紀和身體狀況，未來想找工作並不容易，「每天工作累得寫字都歪七扭八」，這才決定聲明異議，期盼法官做出最適當的裁決。

不過，台南地院法官表示，經查，許男從2005年至2024年間共有6次酒駕紀錄，最近一次是在2024年11月，他因為行車搖擺不定被警員攔查，卻沒有配合停車受檢，反而一路逆向、紅燈右轉、闖紅燈、蛇行、多次未依規定使用方向燈，最後受阻於路口停等紅燈的其他車輛，才被警員攔停；接著他拒絕酒測，但警員發現他有明顯手腳顫抖、身體無法保持平衡的狀況，也無法順利在兩個同心圓間畫出另一個圓，因而認定他酒駕。

法官表示，許男經過偵審程序仍反覆酒駕，在先前的案件中，他已獲得易科罰金、易服社會勞動的機會，甚至還曾入監服刑，沒想到他依舊再犯，可見他的再犯風險之高。

法官表示，經核實，檢察官在通知許男到案執行時，已經給過他充分陳述意見及表達個人特殊事由的機會與時間，檢察官的執行指揮程序並無重大違誤，符合正當法律程序的要求，最終沒有採信許男的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

