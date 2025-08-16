　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

記者黃翊婷／綜合報導

許姓男子去年11月間因第6次酒駕，被法院判處有期徒刑6個月，必須入監執行；他自認確實已經戒酒，也願意認真工作繳交罰鍰，因而決定向法院聲明異議，希望法官能做出最適當的裁決。不過，台南地院法官日前審理之後，裁定駁回許男的請求。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲許男第6次酒駕被抓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

許男在判決書中主張，舊法5年內觸犯3次就不給罰鍰或易服勞動，在本案發生之前，他上一次酒駕是在2016年，刑責也已經在2018年執行完畢，所以希望法官能從新從輕的條款裁處；此外，他目前已經確實戒酒，也願意好好工作繳交罰鍰和欠款，以他的年紀和身體狀況，未來想找工作並不容易，「每天工作累得寫字都歪七扭八」，這才決定聲明異議，期盼法官做出最適當的裁決。

不過，台南地院法官表示，經查，許男從2005年至2024年間共有6次酒駕紀錄，最近一次是在2024年11月，他因為行車搖擺不定被警員攔查，卻沒有配合停車受檢，反而一路逆向、紅燈右轉、闖紅燈、蛇行、多次未依規定使用方向燈，最後受阻於路口停等紅燈的其他車輛，才被警員攔停；接著他拒絕酒測，但警員發現他有明顯手腳顫抖、身體無法保持平衡的狀況，也無法順利在兩個同心圓間畫出另一個圓，因而認定他酒駕。

法官表示，許男經過偵審程序仍反覆酒駕，在先前的案件中，他已獲得易科罰金、易服社會勞動的機會，甚至還曾入監服刑，沒想到他依舊再犯，可見他的再犯風險之高。

法官表示，經核實，檢察官在通知許男到案執行時，已經給過他充分陳述意見及表達個人特殊事由的機會與時間，檢察官的執行指揮程序並無重大違誤，符合正當法律程序的要求，最終沒有採信許男的說詞，裁定駁回，全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門
Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」！愣在門口：全
24歲女騎車慘死！恐怖瞬間曝
下周可能又有颱風　2低壓系統發展中
台2.5億大廠突宣告停業！　無力繼續經營
情侶吵架　19歲女友搶刀誤拍...他噴血慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

快訊／北投民宅竄火！9旬老婦一度受困屋內　嗆傷送醫

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車返家　猛撞廂型車尾慘死畫面曝

暗戀男「氣氛來了」深情親眉心！女神翻臉提告　法官：妳默許

詐團來不及領走3萬贓款　人頭戶男獲緩刑2年

陸男網購快艇偷渡！離奇理由曝　帶兒來台念書「看有無出路」

情侶吵架男「彈簧刀抵胸口」　19歲女友搶刀誤拍...害噴血慘死

台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

快訊／高雄媽祖港橋旁前鎮河驚傳落水　24歲妙齡女獲救送醫

酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

【逃之夭夭】闖紅燈撞車6男集體開溜！ 駕駛看傻眼：全跑了？

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

快訊／北投民宅竄火！9旬老婦一度受困屋內　嗆傷送醫

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車返家　猛撞廂型車尾慘死畫面曝

暗戀男「氣氛來了」深情親眉心！女神翻臉提告　法官：妳默許

詐團來不及領走3萬贓款　人頭戶男獲緩刑2年

陸男網購快艇偷渡！離奇理由曝　帶兒來台念書「看有無出路」

情侶吵架男「彈簧刀抵胸口」　19歲女友搶刀誤拍...害噴血慘死

台中警酒駕撞賓士害孕婦「差點原地生產」　遭記過調職下場慘了

快訊／高雄媽祖港橋旁前鎮河驚傳落水　24歲妙齡女獲救送醫

酒駕6犯男要關半年求情：已戒酒　法官曝「拒檢過程」打臉

逾期未辦登記！彰化4千多筆土地無人繼承　29億將對外標售

何欣純率台中黨團總動員　陪台中3罷團掃街催同意票

陸高鐵禁吃泡麵　乘客吐槽：先禁月台吸菸吧

勇士與庫明加「重啟談判」　傳想要對球員更友善合約

要揹著「柯文哲骨灰」形影不離　陳佩琪：每天去堵賴清德夫妻出門

吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫曝「器官供血不足」恐有生命危險

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：現在才知道！一票苦主踩雷

王毅稱日本把台灣歸還中國　外交部斥曲解史實：互不隸屬是客觀事實

美俄峰會「普丁2大收穫」曝光！午餐都沒吃　秒搭機走人

半年報出爐！上市如興續列處置股　上櫃5家調整交易方式

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

社會熱門新聞

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

男童失蹤23天　遺體漂回岸邊家屬悲痛

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

詐騙犯高調拍抖音　找到人了！

男摩鐵房內呼呼大睡K他命大麻全現形

準大學生爬電塔慘死　父母女友悲痛認屍

南橫墜谷「倖存少年」暫由生父照顧　親友：2人生疏

詐欺犯出監狂炫　北監不給他假釋了

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

逼「地瓜王國」339公頃良田種電　農民抗議

即／颱風天失蹤！台中男3天後成浮屍

吸金1億判刑定讞　百世女老闆被通緝到案

桃園男酒後駕車肇禍！撞死同向騎士遭起訴

更多熱門

相關新聞

想賺6萬元卻倒賠15萬元　車手下場慘了

想賺6萬元卻倒賠15萬元　車手下場慘了

男子阿強（化名）為低收入戶，為了賺取6萬元報酬，他加入詐團擔任車手，並在去年5月間依照詐團指示與受害者碰面，卻在準備收取30萬元款項時，被早就埋伏在一旁的警員逮捕。台南地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處阿強有期徒刑1年。

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命國民法官合議庭量刑5年

台南男四度酒駕又闖紅燈奪命國民法官合議庭量刑5年

北市公布酒駕31名累犯名單　3人拒測2次罰36萬元最多

北市公布酒駕31名累犯名單　3人拒測2次罰36萬元最多

罵五字經想起遭通緝　哥1動作害慘弟

罵五字經想起遭通緝　哥1動作害慘弟

個資變擋箭牌！酒駕現場警要記者「別拍」

個資變擋箭牌！酒駕現場警要記者「別拍」

關鍵字：

台南地院酒駕

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

拿香蕉餵獼猴！正妹慘遭轉身踹飛

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

國產「MG G50 Plus」MPV試駕

19歲女店員偷吃人夫「一次就中」　正宮崩潰

遭于正暗諷角色睡來的　女星回擊

醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘了

東京男慘死山中　北海道「母子3熊」遭獵殺

更多

最夯影音

更多

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面