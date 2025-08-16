1杯清酒喝出土地故事　霧峰「初霧地酒文化節」登場

▲台中市霧峰農會推出的清酒系列遠近馳名，農會舉辦初霧地酒文化節近日正式登場，並以餐酒會模式揭開序幕。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市霧峰區農會舉辦的「初霧地酒文化節」近日登場，農會舉辦「饗釀餐酒會」為活動拉開序幕。霧峰區農會總幹事黃景建表示，這次透過「初霧饗釀」打頭陣，期望讓更多人認識霧峰的土地、作物與酒香。

霧峰農會推出的清酒系列很受好評，曾經在國際競賽中奪金，尤其是純米吟釀系列，即使一瓶單價破2000多元，比日本清酒還要貴，每年限量千瓶，都是一推出就秒殺，許多消費者想買都得提前一年預訂，是霧峰農會的酒王。

農業部農村發展及水土保持署臺中分署長陳榮俊表示，今年以「天茶地酒」為推廣主題，共同推動中苗地區特色地酒品牌。

會中也將在地特色農產巧妙入菜，並將美食結合初霧地酒，一道道佳餚對應酒莊不同的初霧地酒，例如招牌主菜蒲燒白鰻飯，搭配霧峰酒莊經典「荔枝蜂蜜酒」，在濃厚鹹香中綻放果香清甜。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，地酒文化節下半年將陸續推出多場精彩主題活動，接著登場的是9月20、21日在立法院民主議下水園區舉辦的「秋夜爵醒祭」，是台中的另一場爵士音樂會，將帶來爵士樂與美酒交織的戶外餐酒體驗，微醺之際，可以夜宿議蘆。

10月17日、18日還會舉行一場宛如穿越京都的戶外餐酒會，現場歡迎賓客發揮穿搭創意，換上和風元素的裝扮入席，享受霧峰限定的別緻體驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

